(Görüntülü Haber) 30 bin lira değerindeki lastiklerin çalınma anı güvenlik kamerasında

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU /İSTANBUL DHA



Esenyurt\'ta kapalı olan lastik dükkanına gelen 3 kişi içeride bulunan sıfır lastikleri geldikleri panelvan minibüse yükleyerek kayıplara karıştı. Hırsızlık anları iş yerinin güvenlik kamera görüntülerine saniye saniye yansıdı.





Olay Esenyurt, Osmangazi Mahallesinde iki gün önce gece saat 23:00 sıralarında meydana geldi. Lastik satışının yapıldığı iş yerinden cep telefonlarına mesajla alarm alan firma yetkilileri hemen dükkana koştu. İş yerinin önüne geldikleri sırada kepenklerin kırılmış olduğunu gören çalışanlar içeri girdiklerinde raflarda bulunan sıfır lastiklerin yerinde olmadığını görünce durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri iş yerinde olay yeri çalışması yaptı. İş yerinde yaşanan hırsızlık sonrası güvenlik kamera görüntüleriyle polise başvuran firma yetkililerinin hırsızların yakalanması için şikayetçi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri yaşanan olay sonrası hırsızları yakalamak için çevrede araştırma başlattı.





LASTİKLERİ TEK TEK YÜKLEDİLER



Edinilen bilgiye göre, Esen Caddesi üzerinde bulunan kapalı bir lastik satış dükkanına girmek isteyen 3 kişi panelvan minibüs ile iş yerinin önüne geldi. Şüpheliler geldikleri panelvan minibüsü önce iş yerinin önüne geri geri yanaştırarak park etti ve bir süre beklemeye koyuldu. Daha sonra caddenin sakinleşmesini fırsat bilen şüpheliler, iş yerinin kapalı olan kepengini kırarak açtı ve içeriye girdi. İçeriye giren şüphelilerden biri raflarda bulunan sıfır otomobil lastiklerini tek tek minibüse taşınması için arkadaşına verdi. Bu anlar ise iş yerinin güvenlik kamera görüntülerine saniye saniye yansıdı.





ORTALAMA 30 BİN LİRALIK KAYBIMIZ VAR



İşyeri yetkilisi olduğu öğrenilen Özgür Ekiz, \"Olay saat 22:51 sıralarında meydana geldi. Biz diğer dükkanımızda çalışırken, saat 23:00 sıralarında alarm firması bizi arıyor. Bizde ona istinaden buraya gelmemiz 1 dakikamızı alıyor. Geliyoruz bakıyoruz ki, hırsızlar kepengi kırmışlar. İçeri girmişler sıfır performans lastiklerimizi, kışlık, ticari ve bütün lastiklerimizi alıp götürmüşler. Ortalama 30 bin lira kadar bir kaybımız var. Bunlar 3 kişiler, iki tanesinin yüzü tam anlamıyla olmasa da yüzü görünüyor ve diğeri yüzünü tamamen kapatmış. Bir kişi dışarıda duruyor, diğer 2 kişi de içeriden lastikleri taşıyarak kapının ağzına atıyor, oradan da araca yüklüyorlar. Tabi bu toplamda yaklaşık 5 dakika falan sürüyor. Biz geliyoruz kamera kayıtlarına bakıyoruz, 30 saniye farkla kaçırıyoruz hırsızları\" dedi.



Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturma başlattı.