(Görüntülü Haber) 30 bin kişilik ilçe bayramda 300 bin kişiyi ağırladı

Süheyla GÖZDERELİLER/ YALOVA, (DHA)- KURBAN Bayramı tatilini \'Marmara’nın Bodrum’u olarak bilinen Yalova\'nın Çınarcık İlçesi\'nde geçiren tatilciler, sahili doldurdu. Çınarcık Belediye Başkanı Avni Kurt, ilçede adeta bayram bereketi görüldüğünü anlatırken, \"Nüfusu 30 bin olan ilçemiz bayram tatilinde 300 bin kişiye ev sahipliği yaptı\" dedi. Çınarcık’ta bayram tatili dolayısıyla yoğunluk görüldü. İstanbul başta olmak üzere çevre illerden gelenler, Çınarcık’ta sahilleri akın akın doldurdu. Çınarcık Belediye Başkanı CHP\'li Avni Kurt, “Kurban Bayramı’nı bereketli geçirdik ve ilçemizde çok ciddi yoğunluk oluştu. Normalde yaz sezonunda 200 bin tatilciyi ağırlıyorduk. Kurban Bayramı\'nda bu sayı 300 bine ulaştı. Turizmci arkadaşlarımızla da görüştüm. Bayrama özel bir durum bu. Doluluk oranı çok yüksek. Vatandaşımız ve esnafımızı da durumdan memnun. Sezon hareketli geçiyor. Yerleşik nüfusumuzun 10 katı tatilciyi ağırlıyoruz\" dedi. KUM PLAJ GÖZ DOLDURDU Mavi Bayrağı da bulunan Çınarcık, Teşvikiye Beldesi’ndeki kum plajı ile göz doldurdu. Tatilciler gündüz saatlerinde güneşlenip yüzerken, akşam saatlerinde yine sahilde kurulan tesislerde köpük partilerinde eğlenerek vakit geçirdi. Kum Plaj’daki Maviş Beach, Cemos Beach ve Arena Beach, DJ’lerin performanslarıyla tatilcilere dolu dolu bir eğlence geçirmelerini sağladı. \"TAYİNİMİ BURAYA İSTEYECEĞİM\" Çınarcık\'a dinlenmek ve eğlenmek için geldiğini söyleyen İstanbul\'da hemşire olarak görev yapan Dilay Yıldız, “Doğa ve manzarası, ortamı nedeniyle Çınarcık’ı tercih ettik. Ulaşım da oldukça rahat. Tekrar gelmeyi düşünüyoruz. Hatta biz hemşireyiz. Burayı çok beğendiğimiz için tayinimizi buraya isteyeceğiz\" diye konuştu. Tatilcilerden Esin Koca ise, “Tatilimiz oldukça keyifli geçiyor. Burada daha çok rahat ettik. Bodrum’dan daha az insanın olması nedeniyle buraya tercih ettik\" dedi.