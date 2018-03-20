(Görüntülü Haber) 3 yıldır ahşaba can veriyor

GÖKHAN İÇKİLLİ SAMSUN,(DHA) Samsun\'da resim öğretmeni Elif Hoşgit, kendi çizimi olan balık, kuş ve baykuş gibi ev aksesuar ahşapları boyayarak adeta can veriyor. Yaklaşık 3 yıl önce internetten görüp, ahşap boyama yapmaya karar veren Canik Tevfik İleri Ortaokulu Resim Öğretmeni Elif Hoşgit, kendisinin tasarlayıp, eşinin kesimi ve zımparasını yaptığı ahşapları boyayarak adeta onlara can veriyor. Genelde balık ve kuş üzerine ahşap boyama yapan Hoşgit, kadınların isteklerinin ve heveslerinin peşinden koşmaları gerektiğini söyledi. 18 yıllık resim öğretmeni olduğunu belirten Elif Hoşgit, ?Boş zamanlarımda hobi olarak bu işleri yapıyorum. Ahşap üzerine balık, kuş, baykuş gibi ev aksesuarları yapıyoruz. Yaptıklarımızı arkadaşlarımıza, eşimize, dostumuza veriyoruz. Tasarım bizim hayatımızda var. Ben tasarım ve değişik şeyler yapmayı hep sevdim. Bu tür bir çalışmayı internette gördüm ve hoşuma gitti. Bende yapmaya başladım. Yaptıklarım beğenilince de daha fazla yöneldim ve büyümeye başladık. Şuanda bir satışımız yok. Sadece arkadaşlarımıza ve sevdiklerimize hediye ediyoruz. Ama ilerde bir atölye kurmayı düşünüyorumö dedi. Ahşapların tasarımı, çizimi, kesimi ve zımpara yapımının kendilerine ait olduğunu ifade eden Hoşgit, ?Eşim bu konuda bana çok yardımcı oluyor. Ben tasarlıyorum, eşim de kesiyor ve zımparalıyor. Sonrasında da ben bunları boyuyorum. Şuana kadar ortalama 200?e yakın ürün yaptım. Birkaç gün önce Samsun?da kurulan amazon çarşısında stant açtım. Evimde hazırladığım ürünleri orada sergiledim. Orada beklediğim ilgiyi fazlasıyla gördüm. İlgi motive ediciydi. İnşallah bunları bundan sonra başka noktalara taşırız diye konuştu. Konuşmasında bayanlara da öğütler veren Hoşgit, Yapmak istediğiniz, zevk aldığınız şeyleri mutlaka deneyin, bırakmayın. Sonunda ortaya çok güzel şeyler çıkacağına inanıyorum. Bunun kendilerine olumlu anlamda dönüşler olacağına inanıyorum. Bu bakımdan mutlaka isteklerinin, heveslerinin peşinden koşmalarını tavsiye ediyorum şeklinde konuştu.