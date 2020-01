(Görüntülü Haber) 3 yıl önce engelli oğlu için verdiği mücadeleyi şimdi kızı için verecek

Aziz ÖNAL- Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL merkeze bağlı Yelesen köyünde yaşayan Mahmut Bulğak (41), sırtında her gün okula götürüp getirdiği bedensel engelli oğlu Berat\'a (11) protez ayak takılmasını sağladı. Bulğak, 2 yıl önce yine fiziksel engelli doğan kızı Betül için aynı mücadeleyi vermeye başladı. Gündelik işlerde çalışan Bulğak, \"1000\'de 1 görülen ve ayakların ters halde ve kısa olması olarak bilinen Clubfoot hastalığı nedeniyle fiziksel engelli doğan oğlum şu an yürüyor. Bu kez 2 yaşındaki kızımın yürümesi için mücadele vereceğim\" dedi. Merkeze bağlı Yelesen köyünde oturan Mahmut Bulğak\'ın 3 çocuğundan ilki olan Berat, tıp dilinde \'Clubfoot\' denilen ve 1000\'de 1 görülen eklem rahatsızlığı ile dünyaya geldi. İkinci çocuğu olan Serhat\'ın herhangi bir rahatsızlığı bulunmazken, 3\'üncü çocuğu olan Betül de, ağabeyi Berat gibi fiziksel engelli olarak dünyaya geldi. Fiziksel engelli oğlu Berat\'ı 600 metre uzaklıktaki okuluna her gün sırtında götürüp, getiren baba Bulğak, ekonomik durumunun yetersiz olması nedeniyle oğlu için medya aracılığı ile 2015 yılında tekerlekli sandalye isteğinde bulununca oyuncu ve yapımcı Burak Sağyaşar, baba Mahmut Bulğak\'a telefonla ulaşarak, İstanbul\'dan aldığı bir akülü aracı kargo ile Berat\'a göndermişti. Akülü aracını teslim alan minik Berat, büyük bir sevinç yaşarken, okuluna aracı ile gidip- gelmeye başladı. İstanbul\'da çeşitli hastanelerde geçirdiği ameliyatların ardından, ayağına protez bacak takılan Berat, artık yürümeye başlaması ailesini sevindirmişti. Baba Mahmut Bulğak\'ın mücadelesi ile Berat artık yürürken, babanın hedefi; şimdi Berat ile aynı fiziksel rahatsızlığı yaşayan kızı Betül\'ü iyileştirmek. Baba Bulğak, yapılan tedavilerin ardından, oğlu Berat\'ın ayağında düzelmeler olduğunu ve protez bacak ile yaşamını sürdürdüğünü söyledi. Bulğak, belirterek, şöyle dedi: \"Berat, daha önce yürüyemiyordu. Okula sırtımda götürüp- getiriyordum. Yapılan haberlerin ardından akülü sandalye yardımı yaptılar. Daha sonra İstanbul\'da ameliyatları yapıldı. 5-6 operasyon geçirdi. Şu an takılan protez bacak ile yürüyebiliyor. Bazen de, zorlandığı zamanlar akülü sandalyesini kullanıyor. Çok şükür bu duruma geldi. Bize yardım eden herkese çok teşekkür ediyoruz. Berat, ilkokul 4\'e kadar bu okulda okudu. Köyde ortaokul olmadığı için, şehir merkezine taşımalı eğitim olarak gidip geliyor. 5\'inci sınıfa geçti. Serviste sıkıntı yaşıyoruz. Berat akülü aracıyla öğrenci servisine binemiyor. Servis içerisinde de sıkıntı yaşıyoruz. Oğlumun rahat bir eğitim görmesini istiyorum. Çok şükür, bu günlere kadar geldik, inşallah daha iyi olacak. Doktorlar, Berat\'ın ömür boyu protez bacağa mahkum olacağını söyledi. Ameliyatlarla ancak, bu kadar düzeltme yapıldı. Bir ayağı diğerinden kısa olduğu ve ters olduğu için, bundan sonraki yaşamında protez ile yürüyebilecek.\" \'BETÜL\'ÜN KALBİNDE DELİK OLDUĞU İÇİN AMELİYAT EDEMİYORLAR\' Oğlu Berat\'ı yardımlar sayesinde İstanbul\'da tedavisinin yapıldığını anlatan baba Bulğak, kızı Betül için de yardım beklediğini belirterek, şöyle konuştu: \"Berat\'ın 2 yaşındaki kardeşi Betül de tıpkı Berat gibi fiziksel engelli doğdu. Betül iki bacağı da engelli dünyaya geldi. Elazığ ve Malatya\'ya kadar götürdük. Betül\'ün kalbinde de delik varmış. Kalbindeki delik nedeniyle, bacağından ameliyat edemeyeceklerini söylediler. İlk olarak kalbinden, sonra bacaklarından ameliyat olması gerekiyormuş. Ameliyat için de İstanbul veya Ankara gibi büyükşehirleri önerdiler. Ne yapacağımı bilmiyorum. Doktor, Betül için en az 8-9 ameliyat gerektiğini söyledi. Ya kesilecek, ya da ameliyat olacak. Betül\'ün diz kapaklarında problem varmış. Ameliyat edilip yürürse, yürümesi sağlıklı olmayacakmış. Biz yardımlarla Berat\'ı ameliyat ettirdik. Yardımlarla İstanbul\'a kadar oğlumu ameliyat ettirmek için gidebildik. Kızım Betül için de yardım yapılmasını istiyorum.\" Protez bacak sayesinde yürümenin mutluluğunu yaşadığını ve kardeşi Betül\'ün de tedavi görmesini isteyen Berat Bulğak ise \"Daha önce okula gidip gelmede sıkıntı yaşıyordum. Ameliyatlar sayesinde, protez ile de olsa artık yürüyebiliyorum. Bazen akülü sandalyeyi de kullanmak zorunda kalıyorum. Kardeşim Betül\'ün de ameliyat olmasını istiyorum. Teşekkür ediyorum\" diye konuştu.