(Görüntülü Haber) 3 yaşındaki ikizleri ayıran ölümde, domuz gribi şüphesi

Fatih YILMAZ- İbrahim UĞUR/TOKAT, (DHA)- TOKAT\'ta gribal enfeksiyon nedeniyle ikizi Feyza ile birlikte tedavi gören Beyza Köybaşı (3) hastanede yaşamını yitirdi. Beyza\'nın ölümünde domuz gribinden şüphelenilirken, çocuktan alınan kan örneği incelemek üzere Ankara\'ya gönderildi. Tokat\'ın Erbaa ilçesinde Hasan ve Esra Köybaşı çiftinin ikiz çocukları Feyza ve Beyza, 24 Aralık 2017\'de rahatsızlandı. Ailesinin Erbaa Devlet Hastanesi\'ne götürdüğü ikizler buradan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (GOPÜ) Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi\'ne sevk edildi. Gribal enfeksiyon teşhisi konulan Beyza\'nın ikizi Feyza, 31 Aralık 2017 tarihinde tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildi. Akciğerlerinde de sorun bulunan Beyza ise hastanede tutuldu. Ancak Beyza, 2 Ocak\'ta doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Minik Beyza, aynı gün ilçe merkezindeki Evyaba Mahallesi Mezarlığı\'nda toprağa verildi. Doktorların domuz gribi olarak bilinen H1N1 virüsünden şüphelenmesi nedeni ile Beyza\'dan alınan kan örneği, incelenmek üzere Sağlık Bakanlığı Mikrobiyoloji Laboratuvarı\'na gönderildi. Tahlil sonucunun beklendiği belirtildi. Tokat Valisi Ömer Toraman, kentte mevsimsel hastalıklarda artış olduğunu ifade ederek, \'\'Mevsimsel salgın hastalıklarda döneme bağlı olarak artışlar olabiliyor. Bunun dışında özel olarak bir durum bilgimiz dahilinde değil. Grip tanımı pek çok virüsün etki ettiği bir genel isimlendirme. Bunların çeşitleri türleri her yıl değişebiliyor. Dolayısıyla mevsime bağlı rahatsızlıklar bunlar. Çok özel bir durum olduğunu düşünmüyorum\'\' dedi. \'TETKİK İÇİN GÖNDERİLEN TAHLİLLER VAR\' Mevsime bağlı özellikle çocukluk çağındaki hastalarda ağır grip vakaların olabileceğini kaydeden GOPÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin ise şöyle konuştu: \'\'Şüpheli olanlar mutlaka tetkik için gönderiliyor ve sonuçları değerlendiriliyor. Ama şu anda paylaşılacak net bir bilgi yok. Her kış mevsiminde bu dönemde çocuklarda görülen ağır vakalar bizde de rastlanılıyor ve kaybedilen vakalar olabiliyor. Ama bunun teferruatında \'şöyle\' diye ifade etmek için şu anda bir şey söylemek mümkün değil. Şüpheli vakalar mutlaka tetkik ediliyor. Olağan dışı, her yıl görülenlerin dışında bir şey yok. Tetkik için gönderilen tahliller var. Sonuçlarını almak lazım, henüz sonuçlarını görmeden bir şey söylemek mümkün değil.\'\'