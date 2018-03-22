(Görüntülü Haber) 3- Şarkışla'da pompalı katliam: 5 ölü 

Hüsnü Ümit AVCI- İrfan ÖZŞEKER-Ömer KOÇ/ŞARKIŞLA (Sivas)- KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- SİVAS\'ın Şarkışla ilçesinde Fırat Yurdakul (28), telefonda küfürleştiği sevdiği kızın babası Tarık Esen (50) ile Esen\'in babası İbrahim ve annesi Cennet\'i pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Olayın ardından köyde bakkal dükkanı işleten Celal Koray ile oğlu Taylan\'ı da öldürüp, otomobillerini gasp ederek kaçan Yurdakul, Kahramanmaraş\'ta yakalandı. Esen ailesinin evindeki katliama tanık olan 6 yaşındaki Ceren Esen ise, korkup saklandığı odada köylüler tarafından bulundu.







Olay, saat 20.00 sıralarında Şarkışla ilçesine bağlı Ortaköy\'de meydana geldi. Fırat Yurdakul, Adana\'da oturan sevdiği Pınar Esen\'in, köye anne ve babasını ziyarete gelen babası Tarık Esen ile telefonda tartıştı. Karşılıklı küfürleşmelerin ardından Yurdakul, yanına pompalı tüfeğini de alarak Tarık Esen\'in misafir olduğu babasının evini bastı. Fırat Yurdakul, Tarık Esen ile babası İbrahim ve annesi Cennet\'e peş peşe ateş etti. Esen çiftiyle oğulları Tarık, olay yerinde yaşamlarını yitirdi.







BAKKAL VE OĞLUNU ÖLDÜRÜP, ARACI GASP ETTİ







Koşarak evden çıkan Fırat Yurdakul, bu kez de yakındaki arkadaşı Taylan Koray\'ın babası Celal Koray\'ın işlettiği bakkal dükkanına gitti. Yurdakul, Celal Koray\'dan arabasını istedi. Ancak Koray, bu isteği geri çevirince tartışma çıktı. Tartışmaya, dükkanda bulunan Taylan Koray da katıldı. Bu kez silahı baba- oğula çeviren Fırat Yurdakul, peş peşe ateş etti. Celal Koray ile oğlu Taylan\'ı da öldüren Fırat Yurdakul, anahtarını aldığı otomobile binerek kaçtı.







OLAYA ŞAHİT OLAN KÜÇÜK CENNET SAKLANIRKEN BULUNDU







Silah sesleri üzerine Esen ailesinin evi ile dükkana giden köylüler, cesetlerle karşılaşıp, jandarmaya haber verdi. Köylüler, Esen çiftinin torunları 6 yaşındaki Cennet Esen\'i ise evde saklanırken buldu. Olaya şahit olan küçük kızın, silah sesleri üzerine korkup, kaçarak başka bir odaya girip, saklandığı ortaya çıktı.







Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cenazeler, önce Şarkışla Devlet Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı, ardından da otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne gönderildi.







KAHRAMANMARAŞ\'TA YAKALANDI







Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, katliam yapan Fırat Yurdakul\'un Kahramanmaraş istikametine gittiğini belirledi. Verilen bilgi üzerine Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şehrin girişinde güvenlik noktaları oluşturdu. Yurdakul\'un gasp ettiği 58 SC 782 plakalı otomobil, Kahramanmaraş-Kayseri karayolu AKEDAŞ önünde durduruldu. Yurdakul gözaltına alınırken, araçta yapılan aramada olayda kullanılan pompalı tüfek ele geçirildi.







SUÇUNU İTİRAF ETTİ







Fırat Yurdakul, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü. Buradaki ifadesinde suçunu itiraf eden Fırat Yurdakul, sevdiği Pınar Esen\'i 9 yıldır istettiğini, ancak ailesinin vermediğini söyledi. Kızın babasıyla telefonda görüştüklerini, karşılıklı küfürleşmelerin ardından da evi basıp, İbrahim ve Cennet Esen ile oğulları Tarık Esen\'i öldürdüğünü ifade etti.







BAKKALI, ALACAĞINI İSTEYİNCE ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İDDİA ETTİ







Fırat Yurdakul, Celal Koray ile oğlu Taylan Koray\'ı ise bakkala gidip içki istediğini, \'Senin eski borcun da var\' deyince baba oğulunu öldürdüğünü iddia etti.







Emniyetteki işlemlerinin ardından Fırat Yurdakul\'un Sivas\'a gönderilmek üzere, jandarmaya teslim edildiği belirtildi.







KIZIN BABASI ŞİKAYETÇİ OLMUŞ







Ortaköy Muhtarı Nazım Sayılgan, öldürülen Tarık Esen\'in iki gün önce kendisini aradığını belirterek, \"Beni aradığında Fırat ile arasında bir husumet olduğunu, büyük olaylar çıkacağını söylemişti. Sanırım kızını istemiş. Bunlar da olmaz demiş. Olmayınca da savcılığa şikayette bulunacağını söyledi. Benden yardım istedi. Ben de yardımcı oldum. Şarkışla merkeze, avukata gittik. Avukatla görüştük. Tarık Esen karakol ve savcılığa şikayetini bildirmiş. Ondan sonra da köye gelmiş. Geldikten sonra bu olay yaşanmış. Fırat köyde yaşamıyordu. Bu sene geldi. Fırat öldürdüğü Taylan Koral\'ın arkadaşıydı. Gelip onlardan da arabayı istemiş\" dedi.