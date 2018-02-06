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(Görüntülü Haber) 3 saat sonra fark edilen kazada, otomobil sürücüsü ölü bulundu

Dinçer AKBİR/KARTEPE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, yol kenarındaki arazide bir inşaatın duvarına çarparak yan dönmüş otomobil, yoldan geçen kimsenin olmaması nedeniyle yaklaşık 3 saat sonra fark edildi

06 Şubat 2018 15:56

Dinçer AKBİR/KARTEPE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Kartepe ilçesinde, yol kenarındaki arazide bir inşaatın duvarına çarparak yan dönmüş otomobil, yoldan geçen kimsenin olmaması nedeniyle yaklaşık 3 saat sonra fark edildi. Yoldan savrulduğu belirlenen araçta, sürücü Şükrü Tüzel\'in (25) hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza, Soğuksu Mahallesi Sapanca Yolu Caddesi üzerinde saat 06.00 sıralarında meydana geldiği düşünülen kaza, çevredeki vatandaşlar tarafından saat 09.00 sıralarında fark edildi. Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye hemen polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine hızla gelen itfaiye ekipleri, 41 DB 686 plakalı otomobilin sürücüsünü bulunduğu yerden çıkartarak acil sağlık ekiplerine teslim etti. Araçtan çıkartılan Şükrü Tüzel\'e ilk müdahaleyi yapan acil sağlık ekipleri sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Şükrü Tüzel\'in cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmit Asri Mezarlık Morgu\'na kaldırılırken, inşaat halindeki binanın duvarında asılı kalan otomobil ise vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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