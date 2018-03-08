(Görüntülü Haber) 3 kuşaktır helva yapıyorlar

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'de 72 yıl önce kentin ünlü tahin helvası imatçılığına başlayan Salih Ergülen (82), oğlu Gökhan Ergülen (53) ile birlikte üç kuşaktır üretime devam ediyor. İmalathanede kendi elleriyle helva yapan Salih Ergülen, \"1933\'te babam nasıl helvayı hazırlıyorsa ben de aynısı yapıyorum, oğluma da aynısını öğrettim. 3 kuşaktır bu helvanın tadı hiç değişmedi\" dedi. Edirne\'de 1933 yıldan bu yana damakları tatlandıran meşhur tahin helvası aynı tatta, 3 kuşaktır üretilmeye devam ediyor. Babasının bakır teknede başladığı helva imatçılığını 72 yıl önce devralan Salih Ergülen, bu tadı yaşatmak için kuyumcu dükkânını kapatan oğlu Gökhan Ergülen\'i yanına alarak mesleği öğretti. Kentte ilk gün nasıl üretiliyorsa aynı şekilde elde üretilen helva; tahin ve susam ile pancar şekerinden, bakır teknede kıvama gelinceye kadar karıştırılıyor, ardından elle yoğrulup, tahta kaşıklarla karıştırılarak hazırlanıyor. Karışımın ardından elle yoğrulan helva soğumaya bırakılıyor sonra da satılmak üzere paketleniyor. Tahin helvası, Türkiye\'nin çeşitli illeri ile Yunanistan, Bulgaristan ve diğer Balkan ülkelerinde çok sayıda müşteri tarafından tüketiliyor. Az miktarda üretilen helvayı diğer helvalardan ayıran en büyük özelliğinin pancar şekeri kullanılıp elle yoğrulması olduğunu belirten Salim Ergülen, \"Ben 82 yaşındayım, 72 yıldır yapıyorum bu işi. Çocukluktan 10 yaşında babamın yanında başladım çalışmaya. Daha sonra bu mesleği tamamen öğrendim. Babam bu helvayı yaptığında dükkân önünde kuyruklar oluşuyordu. Ben sanat okulunu bu işi yapmak için bıraktım. Çok sayıda müşterimiz var. Günlük ürettiğimiz helvalar tamamen el yapımıdır. Hiçbir zaman fabrikalaşıp üretimi artırmayı düşünmedim. Babamın ustası Makedonya Üsküp\'te yaşayan amcamdı. Şimdi ben de bu mesleği oğluma öğrettim. Ürettiğimiz helvaların tamamı doğal malzeme. İçine susam, tahin ve pancar şekeri koyarak hazırlıyoruz. En büyük özelliği, pancar şekeri olması. 1933\'te babam nasıl helvayı hazırlıyorsa ben de aynısı yapıyorum, oğluma da aynısını öğrettim. 3 kuşaktır bu helvanın tadı hiç değişmedi. Bunu müşterilerimiz söylüyor. Oğluma bu işi öğrettiğim için artık gözüm arkada değil\" dedi. KUYUMCULUĞU BIRAKTI Üniversitede işletme okuyan ve daha sonra kuyumcu dükkânı açan Salih Ergülen\'in oğlu Gökhan Ergülen, babası çırak bulamadığı için iş yerini kapatıp ata mesleğini yapma kararı aldı. Gökhan Ergülen, \"Babam bundan 6 yıl önce rahatsızlandı ve yalnız kaldı. Bu helvalar elle yapıldığı için fazla bir kâr bırakmıyor. Ben de babam yalnız kalmasın diye bu işe başladım. O gün bu gündür babamın yanında çalışıyorum. İşi öğrendim ve şu anda babamın ürettiği helvaları ben de üretebiliyorum\" diye konuştu. Siparişlerin gün geçtikçe arttığını ve taleplere cevap vermekte zorlandıklarını anlatan Gökhan Ergülen, \"Edirne\'de çok sayıda müşterimiz var. Kentte son zamanlarda gelen turistler de bizim helvalarımızdan satın almaya başladı. Yunanistan ve Bulgaristan\'da çok sayıda müşterimiz var. Talepleri karşılamakta zorlanıyoruz. Günde sadece 120 kilo helva üretebiliyoruz. Bu yüzden talepleri karşılamakta zorlanıyoruz\" dedi.