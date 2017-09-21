T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) 3 kişiyi öldüren trafik polisinin cinayet anı güvenlik kamerasında

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da 2 dayısı ve 1 kuzenini tabancasıyla öldüren trafik polisi 24 yaşındaki Görkem Elbadi'nin cinayet anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

21 Eylül 2017 18:56

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da 2 dayısı ve 1 kuzenini tabancasıyla öldüren trafik polisi 24 yaşındaki Görkem Elbadi\'nin cinayet anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Olay 11 Eylül\'de, merkez Sarıçam İlçesi\'ndeki Keresteciler Sitesi\'nde meydana geldi. Ankara Emniyet Müdürlüğü\'nde trafik polisi olarak görev yapan Görkem Elbadi, sitede mobilya işi yapan dayıları Ümit Barak ve İlyas Barak\'ın yanına geldi. İddiaya göre, alacak anlaşmazlığı sonucu çıkan tartışma sırasında 6 aylık polis memuru Elbadi, beylik tabancasıyla dayıları ile olay yerinde bulunan kuzeni Onur Bakubala\'ya kurşun yağdırması başka bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Olayın ardından Ümit Barak, İlyas Barak ile Onur Bakubala öldü, kaçan katil zanlısı meslektaşlarını arayıp teslim oldu. İKİNCİ KEZ GELİP, CAN ÇEKİŞİRKEN ATEŞ ETTİ Cinayeti alacak anlaşmazlığı nedeniyle işlediği öne sürülen Görkem Elbadi tutuklanırken olayın anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. İşyerinin kamerasına yansıyan görüntüde, katil zanlısı otomobilden inip, dayısına ateş ediyor ediyor bu sırada kendine engel olmak isteyen kuzeni ile kısa süreli boğuşmanın ardından onu da vuruyor. Otomobille olay yerinden ayrılan zanlı kısa süre sonra tekrar dönüp, toplanan vatandaşların arasındaki dayısına da kurşun yağdırıyor. Büyük paniğin yaşandığı olaydan sonra zanlı bu kez daha önce vurduğu ve can çekişen dayısı ile kuzeninin başlarına tekrar ateş edip öldürüp olay yerinden kaçıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA ADANAGörkem ElbadiOlayEylülSarıçamKeresteciler SitesiAnkara Emniyet MüdürlüğüBarakElbadiOnur BakubalaOlayınKEZ GELİP CANATEŞ ETTİ CinayetiOtomobilleBüyük

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24