(Görüntülü Haber) 3 kişiyi öldüren trafik polisinin cinayet anı güvenlik kamerasında

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da 2 dayısı ve 1 kuzenini tabancasıyla öldüren trafik polisi 24 yaşındaki Görkem Elbadi\'nin cinayet anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Olay 11 Eylül\'de, merkez Sarıçam İlçesi\'ndeki Keresteciler Sitesi\'nde meydana geldi. Ankara Emniyet Müdürlüğü\'nde trafik polisi olarak görev yapan Görkem Elbadi, sitede mobilya işi yapan dayıları Ümit Barak ve İlyas Barak\'ın yanına geldi. İddiaya göre, alacak anlaşmazlığı sonucu çıkan tartışma sırasında 6 aylık polis memuru Elbadi, beylik tabancasıyla dayıları ile olay yerinde bulunan kuzeni Onur Bakubala\'ya kurşun yağdırması başka bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Olayın ardından Ümit Barak, İlyas Barak ile Onur Bakubala öldü, kaçan katil zanlısı meslektaşlarını arayıp teslim oldu. İKİNCİ KEZ GELİP, CAN ÇEKİŞİRKEN ATEŞ ETTİ Cinayeti alacak anlaşmazlığı nedeniyle işlediği öne sürülen Görkem Elbadi tutuklanırken olayın anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. İşyerinin kamerasına yansıyan görüntüde, katil zanlısı otomobilden inip, dayısına ateş ediyor ediyor bu sırada kendine engel olmak isteyen kuzeni ile kısa süreli boğuşmanın ardından onu da vuruyor. Otomobille olay yerinden ayrılan zanlı kısa süre sonra tekrar dönüp, toplanan vatandaşların arasındaki dayısına da kurşun yağdırıyor. Büyük paniğin yaşandığı olaydan sonra zanlı bu kez daha önce vurduğu ve can çekişen dayısı ile kuzeninin başlarına tekrar ateş edip öldürüp olay yerinden kaçıyor.