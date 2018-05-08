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(Görüntülü Haber) 3 kamyon.... biri emniyet şeridinde tedbirsiz bekledi, diğeri kazayı son anda atlattı, bir diğeri ise o anları kaydetti

OTOYALDA tünel çıkışında, güvenlik önlemleri almaksızın emniyet şeridinde beklemede olan kamyonu son anda fark eden bir başka kamyoncunun, direksiyonu sola kırarak kazayı önlemesi ancak kendi kamyonunun da devrilmesine ramak kala yola tutunabilmesi bi

08 Mayıs 2018 16:19

OTOYALDA tünel çıkışında, güvenlik önlemleri almaksızın emniyet şeridinde beklemede olan kamyonu son anda fark eden bir başka kamyoncunun, direksiyonu sola kırarak kazayı önlemesi ancak kendi kamyonunun da devrilmesine ramak kala yola tutunabilmesi bir başka kamyoncu tarafından an be an kaydedildi. SON HAMLE İLE BÜYÜK BİR KAZA ÖNLENDİ Olay Kocaeli\'nde İzmit ilçesinde bulunan Korutepe Tüneli çıkışı, İstanbul istikametinde meydana geldi. Tünel çıkışında yol güvenliği almayan, dörtleri de yanmayan kamyonu son anda fark eden bir kamyoncu, anlık bir manevra ile duran kamyona çarpmaktan kurtuldu. Üzeri yüklü olan kamyonun sürücüsü, devrilmek ve hemen solundaki kamyona çarpmak üzereyken kamyonu güçlükle yolda tutabildi. Ramakla büyük bir kazadan dönüldüğü o anlar ise yine bir başka kamyoncu tarafından cep telefonuna an be an kaydedildi.

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