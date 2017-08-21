(Görüntülü Haber) 3 dakikada 2 kilo 250 gram bal yedi

Suat SÖĞÜT/FİNİKE (Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Finike İlçesi\'nde düzenlenen 2\'nci Bal Festivali kapsamında yapılan bal yeme yarışmasında 3 dakikada 2 kilo 250 gram bal yiyen 49 yaşındaki Ayhan Azak birinci oldu. Finike Belediyesi, Ernez Mahalle Muhtarlığı, Ernez Bal Üreticileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği işbirliğiyle \'Karadeniz\'in Anzeri varsa, Akdeniz\'in Ernezi var\' sloganıyla bal festivali düzenlendi. Mahalle meydanındaki festivale, Finike Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, Belediye Başkanı Ak Partili Kaan Osman Sarıoğlu, Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, Ziraat Odası Başkanı Halil Sarıçobanoğlu, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bölge sakinleri katıldı. Festivalin açılış töreninde konuşan Finike Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, festivallerin yöreye ait tarımsal ürünlerin tanıtımı noktasında önemli görev icra ettiğini belirterek, şöyle dedi: “Bu değerli ürünümüzün tanıtım ve reklamı konusunda hep birlikte hareket eder, el ele verirsek ülke, hatta dünya nezdinde ürünün değerini ve bilinirliğini artırma noktasında daha başarılı oluruz.\" Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu da Ernez\'in Finike\'nin en uzak mahallesi olduğunu anımsatarak, “Ernez\'de çok özel bir bal yetişiyor. 1200 rakımlarda üretilen özel bir çam balı. Uluslararası çam balı kongresinde birinci seçildi. En büyük özelliği şeker oranının düşük olması. Böylesine özel bir ürünü herkesin bilmesini ve tatmasını istiyoruz\" dedi. 3 DAKİKADA 2 KİLO 250 GRAM BAL Konuşmaların ardından en iyi bal üreticisi ile bal yeme yarışması yapıldı. En iyi balı üreten Tevfik Aslan birinci, Şengül Küçükada ikinci, Adem Karabaş üçüncü seçildi. Bal yeme yarışmasında ise, bir önceki yıl 15 dakika olan bal yeme süresi bu yıl 3 dakikayla sınırlandırıldı. Yaklaşık 15 kişinin katıldığı yarışmaya Kumluca\'dan katılan Ayhan Azak, 3 dakikada 2 kilo 250 gram bal yiyerek önceki yılın rekorunu kırdı. Yarışmada geçen yılın birincisi Ali Atakan ikinci, Mehmet Uçtu üçüncü oldu. Ayhan Azak, bal üreticisi olmadığını, ancak bal yemeyi çok sevdiğini, günlük hayatında da bal tükettiğini söyledi. İki yarışmada dereceye girenlere Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu, 1 gram altın, Ziraat Odası Başkanı Halil Sarıçobanoğlu da çeyrek altın sözü verdi. Festivalde ayrıca 15 bin TL bağış yapan Ömer Ulutaş ise \'Bal Ağası\' seçildi. Finike\'nin yanı sıra Antalya ve çevresinden katılan konuklara bal ikram edildi. Festivalde yaklaşık 500 kilonun üzerinde bal tanıtım amaçlı kullanıldı. Yarışmalar sonunda festivale katkı sağlayanlara plaket takdim edildi.