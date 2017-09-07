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(Görüntülü Haber) 3- Bursa'da kaza: 1'i çocuk 7 ölü, 10 yaralı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA 'nın İnegöl İlçesi'nde işçileri taşıyan servis aracı ile hafif ticari araç çarpıştı

07 Eylül 2017 13:26

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA \'nın İnegöl İlçesi\'nde işçileri taşıyan servis aracı ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada hafif ticari araçta bulunan 1\'i çocuk 2\'si kadın toplam 7 kişi öldü, servis aracındaki çok sayıda işçi ise yaralandı. Kaza, bu sabah saat 07.00 sıralarında Bursa\'nın Kestel ile İnegöl ilçeleri arasındaki Babasultan Mevkii\'nde meydana geldi. Sürücülerinin henüz kimlikleri belirlenemeyen 16 NTM 81 plakalı servis aracı ile 60 ZC 115 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kaza ardından ay çiçeği tarlasına savrulan hafif ticari araçta bulunan 1\'i çocuk, 2 si kadın toplam 7 kişi öldü. Bir fabrikanın işçilerini taşıyan servis minibüsünde ise 10\'dan fazla işçi ise yaralandı. Yaralılar ambulanslar ile hastanelere kaldırıldı. Soruşturmaya başlandı.

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