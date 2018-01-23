(Görüntülü Haber) 3 aydır ücret alamadıklarını iddia eden işçiler eylem yaptı

Bülent PINARBAŞI/ALİAĞA (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Aliağa ilçesindeki TÜPRAŞ Rafinerisi\'nin 7 bin ve 8 bin sahalarında drum tankları ile reaktörlerin temizliğini ve bakım işini yapan taşeron firma çalışanları, taşeron firmanın yetkililerinin ücretlerini ödemediğini iddia ederek, mağduriyetlerinin giderilmesini istedi. TÜPRAŞ Rafinerisi\'nin 7 bin ve 8 bin sahalarında drum tankları ile reaktörlerin temizliğini ve bakım işini yapan bir grup işçi, çalıştıkları taşeron firmanın 3 aydır ücretlerini ödemeği gerekçesiyle bugün basın açıklaması yaptı. TÜPRAŞ önünde bir araya gelen 25 işçi, firma sahibinin bu sabah TÜPRAŞ\'tan hak edişinin bir kısmını aldıktan sonra kaçtığını, kendilerine ise herhangi bir ödeme yapılmadığını öne sürdü. İşçiler, şu iddiaları dile getirdi: \"Öncelikli olarak bizim emeğimizin karşılığının verilmesi gerekirdi. Buradaki 25 işçi, 50 kişinin yapacağı işin hemen bitmesi için elinden geleni yaptı. İş güvenliği uzmanlarının yağmurda çalışmama hakkımızı söylemelerine rağmen, yağmurlu havalarda bile çalıştık. Patronumuz bizi çalıştırdı. 12 saat çalışan arkadaşlarımız oldu. Cumartesi günleri bile çalıştık. Biz burada gurbetçiyiz. İş bitiminde paramızı alacağımız söylendi. İş bitince patron kaçtı. Mağdur olan yine işçiler oldu.\" İşçilerden Mehmet Karaman, \"3 aydır paramızı alamadık. Patron sürekli yalan söyledi. Bugün de kaçtı\" dedi. Bir diğer işçi Ramazan Budak ise \"Biz zehirli drumların içerisine maske takarak girdik. Eldivensiz ve malzemesiz çalıştık. Eldivenlerimizi çöplerden aldık, başkalarının malzemelerini kullandık. Mağdur olduk\" diye konuştu. SORUMLULUK TÜPRAŞ\'TA DEĞİL Öte yandan, yasalar çerçevesinde TÜPRAŞ\'ın taşeron firmada çalışan işçilerin mağduriyetinin giderilmesi gibi bir sorumluluğu olmadığı öğrenildi. Ayrıca TÜPRAŞ\'ın taşeron firmanın belirtilen hesap numaralarına hak edişini yatırdıktan sonra haciz konulmuş hesaptan nereye öncelikli ödeme yapılacağına karar verme yetkisinin de bulunmadığı ifade edildi. Ancak TÜPRAŞ yetkililerinin, işçilerin mağduriyetlerini dile getirmesi üzerine, sorunun çözüme kavuşması için tarafları bir araya getirme konusunda çaba gösterdiği belirtildi.