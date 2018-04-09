(Görüntülü Haber)  3 askerin şehit olduğu uçağın enkazı kaldırıldı

Nurettin ARKAN/YALVAÇ (Isparta), (DHA)- ISPARTA\'nın Yalvaç ilçesinde geçen 17 Ocak\'ta düşen ve 3 askerin şehit olduğu askeri nakliye uçağının enkazı kaldırıldı.



Eskişehir 1\'inci Ana Jet Üs Komutanlığı\'ndan 17 Ocak\'ta planlı uçuş eğitimi amacıyla 2 pilot ve 1 teknisyenle kalkış yapan CN-235 CASA tipi askeri nakliye uçağı, Eğirdir Gölü\'nün kuzeyinde Yalvaç ilçesine bağlı Yukarıkaşıkara köyü Gölcük Boğazı mevkiindeki dağlık alanda düştü. Kazada Hava Pilot Binbaşı Ümit Karamustafa, Hava Pilot Yüzbaşı Ali Şahin Odabaşı ve Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Kadir Arlı şehit oldu.



Kaza sonrası uçağın enkazının kaldırılması için çalışma başlatıldı. Eskişehir\'den gelen özel ekip, uçaktaki önemli parçaları sökerek olay yerinden götürdü. Bölgeye karadan ulaşımın güç olması, uçağın kalan enkazının kaldırılmasını zorlaştırdı. Isparta İl Özel İdaresi\'ne ait iş makineleriyle açılan yol sayesinde nakliye aracıyla kaza yerine ulaşıldı. Uçağın kalan enkazı, geçen hafta perşembe ve cuma günü yapılan çalışma sonucu nakliye aracına yüklenerek, Kayseri\'deki Türk Hava Kuvvetleri\'ne ait hava üssüne götürüldü. İşe yaramaz diğer parçaların ise bölgede açılan bir çukura gömüldüğü belirtildi.





