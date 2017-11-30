T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' için farkındalık maçı yapıldı

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN-(Hatay), (DHA)- İKİNCİ Lig'de mücadele eden Özel İKEM Koleji'nin bayan basketbol takımı ile Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin Hatay temsilcisi Limakport İskenderun Engelliler arasında, 3 Aralık Dünya Engelliler Gün

30 Kasım 2017 15:51

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN-(Hatay), (DHA)- İKİNCİ Lig\'de mücadele eden Özel İKEM Koleji\'nin bayan basketbol takımı ile Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi\'nin Hatay temsilcisi Limakport İskenderun Engelliler arasında, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle farkındalık maçı yapıldı.

İKEM Koleji Salonu\'nda gerçekleştirilen farkındalık maçını İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, İKEM Koleji kurucularından Levent Hakkı Yılmaz, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ferit Ali Gündel de izledi. Kolejin tüm öğrencilerinin tribünleri doldurduğu maç öncesinde Limakport İskenderun Engelliler ile İKEM Koleji takımı karşı karşıya geldi. Her iki takımın mücadelesi tribünlerdeki öğrencilerden yoğun destek gördü.

Maçı değerlendiren Belediye Başkanı Seyfi Dingil, \"Spor yapmak insanın sağlığını korumanın yanında bedenini ve ruhunu da dinlendirir. Bu vesile ile spor kulüplerimizin okullarımızın spora göstermiş olduğu ilgi bizleri memnun ediyor\" dedi.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ufuk AKTUĞİSKENDERUNHatay DHALigKolejiTürkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi HatayLimakportEngellilerAralık Dünya Engelliler GünüKoleji SalonuBelediye Başkanı Seyfi DingilLevent Hakkı YılmazGençlikSpor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24