(Görüntülü Haber) '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' için farkındalık maçı yapıldı

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN-(Hatay), (DHA)- İKİNCİ Lig\'de mücadele eden Özel İKEM Koleji\'nin bayan basketbol takımı ile Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi\'nin Hatay temsilcisi Limakport İskenderun Engelliler arasında, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle farkındalık maçı yapıldı.



İKEM Koleji Salonu\'nda gerçekleştirilen farkındalık maçını İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil, İKEM Koleji kurucularından Levent Hakkı Yılmaz, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ferit Ali Gündel de izledi. Kolejin tüm öğrencilerinin tribünleri doldurduğu maç öncesinde Limakport İskenderun Engelliler ile İKEM Koleji takımı karşı karşıya geldi. Her iki takımın mücadelesi tribünlerdeki öğrencilerden yoğun destek gördü.



Maçı değerlendiren Belediye Başkanı Seyfi Dingil, \"Spor yapmak insanın sağlığını korumanın yanında bedenini ve ruhunu da dinlendirir. Bu vesile ile spor kulüplerimizin okullarımızın spora göstermiş olduğu ilgi bizleri memnun ediyor\" dedi.