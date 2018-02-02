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(Görüntülü Haber) 2'si üst düzey 4 PKK'lı teröristin öldürüldüğü bölgede patlayıcı araması

Felat BOZARSLAN-Ahmet ÜN/DİYARBAKIR,(DHA)- DİYARBAKIR-Bingöl karayolunda dün gece düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'nın sözde Amed eyaleti sorumlusu ve İçişleri Bakanlığı'nın aranan teröristler listesinde Mavi kategoride yer alan 'Eylül Ergani

02 Şubat 2018 16:05

Felat BOZARSLAN-Ahmet ÜN/DİYARBAKIR,(DHA)- DİYARBAKIR-Bingöl karayolunda dün gece düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK\'nın sözde Amed eyaleti sorumlusu ve İçişleri Bakanlığı\'nın aranan teröristler listesinde Mavi kategoride yer alan \'Eylül Ergani\' kod adlı Murat Üçer ile örgütün sözde bölge sorumlusu Veli Taşkıran\'ın da aralarında bulunduğu 4 PKK\'lının ölü olarak ele geçirildiği bölgede sessizlik hakim. Operasyonun ardından olası eylemlere karşı askeri birlikler de arazi ve yol kenarlarında el yapımı patlayıcı kontrolü yaptı. Diyarbakır-Bingöl karayolunda dün gece PKK terör örgütünün 2 üst düzey yöneticisinin de aralarında bulunduğu 4 teröristin ölü olarak ele geçirildiği bölgede bugün sessizlik hakim olurken, PKK\'lıların araçla kaçmaya çalıştıkları Bingöl karayolundaki çatışma ve kan izleri dikkat çekti. PKK\'lıların kaçtığı Dernek köyü Çalıbükü mezrasının da Bingöl karayoluna çok yakın bir noktada olduğu görülürken, yol kenarında bulunan mezrada da sessizliğin hakim olduğu gözlendi. PKK\'lı üst düzey teröristlerin ölü olarak ele geçirilmesinin ardından bölgedeki güvenlik güçleri önlemlerini de artırdı. Sabah saatlerinden itibaren Diyarbakır-Bingöl karayolu üzerinde 3 ayrı noktada jandarma timleri tarafından mayın ve el yapımı patlayıcı araması yapıldı. Zırhlı araçların da takip ettiği aramalarda, arazi ve yol kenarlarında metal dedektörleri ile mayın ve patlayıcı taraması yapıldı. Patlayıcı ve mayın araması sırasında askerlere dedektör köpekler de eşlik ederken, Diyarbakır-Bingöl karayolunun tümü 3 ayrı noktadan başlanmak üzere kontrol edildi. Yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmazken, jandarma timlerinin terör olaylarına karşı aramalarının devam ettiği öğrenildi.

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