(Görüntülü Haber) 2'nci Abdülhamid İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde anlatılıyor

İSTANBUL, (DHA)-İSTANBUL Sabahattin Zaim Üniversitesi\'nde Sultan 2\'nci Abdülhamid Han Uluslararası İlmî Toplantısı düzenlendi. Bugün başlayan ve 2 gün sürecek toplantı İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Eğitim-Bir-Sen ve Türkiye Yazarlar Birliği\'nin (TYB) katkılarıyla gerçekleştirildi Açılış konuşmalarını İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut, Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, TYB Kurucu Başkanı Mehmet Doğan\'ın yaptığı toplantıda 2\'nci Abdülhamid konuşuldu. \"KAPİTALİZM SADECE KENDİ ÇIKARINI DÜŞÜNEN BİR İNSAN TASAVVURUDUR\" Rektör Prof. Dr. Bulut, yaptığı açılış konuşmasında 2\'inci Abdülhamid\'in son yıllarda daha doğru anlaşılmaya başlandığını belirtti ve şunları söyledi: \"İki noktaya temas etmek istiyorum. Birincisi Abdükhamid Han Dönemi bizim iki omzu üzerinde baş taşıyan muhafazakar kardeşlerimizin de anlayamadığı ve anlama konusunda da çok büyük bariyerler taşınan bir dönemdir. 19\'uncu yüzyılın son çeyreği ve 20\'nci yüzyılın ilk yıllarında Osmanlı Devleti\'nin, devlet olarak iktisadi alanda, eğitim, bilim, teknoloji alanında, yapıp ettiğini anlama konusunda zihnimizde büyük duvarlar var. İkinci işaret etmek istediğim nokta ise, 2\'nci Abdülhamid Han dönemi bulunduğumuz coğrafyanın yeniden tasarlandığı ve büyük güçlerin bu coğrafya üzerinde tarihin hiçbir döneminde görülmeyen, tecrübe edilmeyen, yepyeni bir zihniyetle bu coğrafyanın kuşatma altına alındığı ve büyük güçlerin hakim olduğu bir dönemdir. Abdülhamid dönemi bu planların tümü ile realize edilmesi için hayata geçtiği dönemdir. Sonrasında da onun bertaraf edilmesi ile hayata geçirildiği dönemdir. Şunu demek istiyorum, kapitalizm tarihte ilk defa Batı Avrupa merkezli olarak 16\'ncı, 17\'nci yüzyılda ortaya çıkınca yepyeni bir insan ve toplum yapısı ortaya çıktı. Bu insan ve toplum yapısı sadece kendi çıkarını düşünen, \'Ben duygusu\' ile hareket eden, bir insan ve toplum tasavvurudur. Paylaşmayı bilen ilk medeniyet merkezlerinde bulunan bu coğrafya, bereketli hilal coğrafyası, Kuzey Afrika, Mezopotamya, Anadolu, Akdeniz ve çevresi tarihin hiçbir döneminde böyle bir tasavvur ile karşılaşmadı. Roma burayı yönetti, Bizans yönetti ama bu Kapitalist zihniyet ile yönetmedi. Tarihi bir insanın, tarihi anına tanıklık edeceklerini söyleyerek söze başlayan Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan ise seneye bu toplantının ikincisini gerçekleştirmek istediklerini ve Nisan ayında da \"1000 yıl sonra Nizam\'ül Mülk\" toplantısını gerçekleştirmek istediklerini belirtti. Yarın da İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi\'nde gerçekleşecek olan toplantıların ardından Pazar günü Abdülhamid Han\'ın mezarı ziyaret edilerek etkinlik tamamlanacak.