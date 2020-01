(Görüntülü Haber) 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, İzmir'de coşkuyla kutlandı

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, halkın büyük ilgisiyle kutlandı. Yediden yemişe binlerce İzmirli\'nin katıldığı Cumhuriyet Meydanı\'ndaki kutlamalarda, güvenlik önlemleri de dikkat çekti. Törende konuşan İzmir Valisi Erol Ayyıldız, \"Bu zaferin ardından Atatürk, yeni kurulan devleti cumhuriyetle taçlandırarak tarihimizin en büyük dönüm noktalarından birisini gerçekleştirmiştir\" dedi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, kentte ilk olarak Vali Erol Ayyıldız\'ın makamında tebrikleri kabul etmesiyle başladı. Kutlamaların sonraki adresi ise Cumhuriyet Meydanı oldu. İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu tören aracıyla etkinliğe katılan vatandaşların bayramını kutladı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Törende okunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın kutlama mesajı da alkış aldı. GÜNÜN KONUŞMASI VALİ AYYILDIZ\'DAN Kutlama konuşmasını yapan Vali Ayyıldız, Cumhuriyet\'in ilanının 94\'üncü yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutladıklarını söyledi. Ayyıldız, şunları söyledi: \"Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün önderliğinde tüm imkansızlıklara rağmen büyük bir inançla yürütülen Kurtuluş Savaşı, zaferle sonuçlandı. Bu zaferin ardından Atatürk, yeni kurulan devleti cumhuriyetle taçlandırarak tarihimizin en büyük dönüm noktalarından birini gerçekleştirmiştir. Türkiye Cumhuriyet döneminde yapılan köklü değişikliklerle muassır medeniyet yolunda büyük ilerlemeler kaydetti. Her alanda büyük gelişme yaşandı. Türkiye\'nin, dünyada daha fazla söz sahibi olabilmesi için özveriyle, yılmadan çalışılmaya devam edilmeli. Bizi tek millet, tek devlet, tek bayrak, tek vatan yapan yüksek değerlerimize sahip çıkmaya ve bu değerleri yüceltmeye, milli birlik ve sosyal dayanışma ruhu içinde birbirimize kenetlenmeye, birlik, beraberlik ve dayanışmamızı sürdürmeye devam etmeliyiz.\" 15 Temmuz darbe girişiminde olduğu gibi milletin, devletin ve demokrasinin her koşulda korunması gerektiğini de söyleyen Vali Ayyıldız, \"15 Temmuz direnişi, Türk milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti devletinin siyasi, ekonomik, diplomatik ve askeri alanlarda ne kadar güçlü olduğunu, Birinci Dünya Savaşı\'nda olduğu gibi artık üzerinde operasyon yapılamayacağını herkese bir kez daha göstermiştir. 15 Temmuz\'da büyüklüğüne ve saygınlığına yaraşır biçimde hareket eden, tarihimizin gurur dolu sayfalarına bir yenisini ekleyen aziz milletimizin bu cesareti ve kararlılığı her türlü takdirin üzerindedir\" dedi. GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI Törende Bornova Halk Eğitim Merkezi\'nin sunduğu \'Karadeniz Yöresi\' Halk Oyunu ve Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı Türk Halk Oyunları Bölümü Ekin Topluluğu\'nun \'Zeybek\' gösterileri büyük ilgi topladı. Eşrefpaşa Anadolu Lisesi\'nden Ece Yılmaz Demir \'Akdeniz\'e Doğru\' ve Bayraklı Ali Osman Konakçı Mesleki ve Teknik Lisesi\'nden Osman Demirel “Cumhuriyet\" şiirleri okudu. Törende güvenlik önlemleri de ön planda oldu. Otomatik makinalı tüfekli polisler, geçit törenindeki meslektaşlarını korudu. Bazı askerlerin piyade tüfeklerinin tetik bölümlerinde ise olası bir kazanın yada olayın önüne geçmek için tetik güvenliği olan küçük kutular takıldı. Geçen yılların aksine daha kalabalık ve coşkulu olan kutlamalarda, işadamlarından belediye çalışanlarına farklı sivil toplum örgütü temsilcilerine kadar geniş bir yelpazede geçit töreni oldu. Özellikle asker ve polislerini geçişi sırasında vatandaşlar büyük sevgi gösterilerinde bulundu. Ellerindeki karanfilleri çiçekleri üzerlerine attı. Törende geçenlerde ellerindeki Türk bayraklarını salladı.