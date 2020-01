(Görüntülü Haber) 27'nci yılını kutlayan Akbank Caz Festivali'nin programı belli oldu

Haber: Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) Caz dünyasının saygın isimlerini müzikseverlerle buluşturan Akbank Caz Festivali, 3 - 19 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Türkiye\'nin en uzun soluklu festivallerinden biri olan Akbank Caz Festivali, 27\'nci yılında birbirinden özel performanslara ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 3 - 19 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek festivalin bu seneki yıldız isimleri arasında Abdullah Ibrahim & Ekaya and Hugh Masekela, Vanessa Rubin, Ala.Ni, Wolfgang Muthspiel, Nicola Cruz, Bonobo, Daniel Herskedal, Marius Neset, Amina Figarova Sextet, Alfredo Rodríguez, Mark Guilliana, Shabaka Hutchings and the The Ancestors, Mop Mop ve Red Baraat yer alıyor. Yenilikçi projeler bölümünde Kenan Doğulu ve Sattas\'ı ağırlayacak olan Akbank Caz Festivali, aralarında Emin Fındıkoğlu, İlhan Erşahin, Baki Duyarlar, Çağıl Kaya, Çağrı Sertel ve Şenay Lambaoğlu\'nun da bulunduğu pek çok Türk caz sanatçısının yanı sıra yeni nesil yetenekler Evrencan Gündüz ve Hakan Başar\'ı da müzik tutkunlarıyla buluşturacak. ÜNİVERSİTELİLER İÇİN “KAMPÜSTE CAZ\" Akbank Caz Festivali\'nin artık bir festival klasiği haline gelen “Kampüste Cazö konserleri bu yıl da devam edecek. Jehan Barbur , Kampüste Caz kapsamında 20 Kasım - 1 Aralık tarihleri arasında Muğla, İzmir, Eskişehir, Bolu, Adana, Mersin, Kayseri ve Ankara\'da üniversiteli gençlerle buluşacak. LİSELERDE CAZ ATÖLYELERİ ÜCRETSİZ GERÇEKLEŞECEK Festivalin bir diğer önemli etkinliği olan, gençlere caz müziğini ve enstrümanlarını daha da yakından tanıma fırsatı sunan Liselerde Caz Atölyeleri, 8, 9, 16 ve 17 Kasım tarihlerinde 8 ayrı lisede ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. “ŞEHRİN İYİ HALİ\" PROJESİ KAPSAMINDA BONOBO KONSERİ Akbank, kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında uzun yıllardır kendi çalışanları ile sürdürdüğü gönüllülük projelerini gençlerle buluşturduğu Şehrin İyi Hali projesine de devam edecek. Gençlerden yoğun ilgi gören proje kapsamında bu yıl toplum yararına projelerde gönüllü olarak çalışan bin genç, 11 Kasım Cumartesi günü Volkswagen Arena\'da gerçekleştirilecek Bonobo konserini izleme imkanı bulacak. 36 AYRI MEKANDA 53 KONSER, 3 SÖYLEŞİ VE 15 ATÖLYE ÇALIŞMASI Organizasyonu ve içerik programlaması Pozitif işbirliği ile gerçekleştirilen 27. Akbank Caz Festivali boyunca aralarında Cemal Reşit Rey Konser Salonu, Akbank Sanat, Babylon, Volkswagen Arena, The Seed, Caddebostan Kültür Merkezi, Moda Sahnesi, Summart Sanat Merkezi, Nardis ve Zorlu Performans Sanatları Merkezi\'nin de bulunduğu 36 ayrı mekanda 53 konser, 3 söyleşi ve 15 atölye çalışması gerçekleştirilecek. AKBANK GENEL MÜDÜRÜ BİNBAŞGİL: İSTANBUL\'A CAZ MÜZİĞİ ÇOK YAKIŞIYOR 27. Akbank Caz Festivali\'nin programı, dün MSA Sabancı Müzesi\'nde düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı. Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, basın toplantısında yaptığı konuşmada Akbank Caz Festivali\'ni 27 yıldır müzikseverlerle buluşturmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, “Caz müziğinin Türkiye\'de gelişmesine ve daha geniş kitlelerce tanınmasına katkıda bulunmaktan gurur duyuyoruz. Ülkemizde cazın önde gelen etkinliklerinden olan Akbank Caz Festivali\'nin, müzikseverlerin takviminde önemli yer tuttuğunu görmek bizi her yıl daha da mutlu ediyor. İstanbul gibi farklı renk ve sesleri uyum içinde barındıran, zengin bir şehre caz müziği çok yakışıyor. Bu yıl ayrıca gençlerimize cazı daha da sevdirmek amacıyla hem İstanbul\'da hem de ülkemizin diğer şehirlerinde festival kapsamında bir çok etkinlik düzenleyeceğiz. Ekonomik gelişmeye katkıda bulunurken, yıllardır kararlılıkla sürdürdüğümüz kültür-sanat projeleriyle sanatı geniş kitlelere ulaştırmaya devam edeceğizö dedi. Akbank Sanat Müdürü Derya Bigalı ise şu ifadeleri kullandı: “Her yıl olduğu gibi bu yıl da caz tutkunları için usta müzisyenlerin yanı sıra Avrupa caz sahnesinin yükselmekte olan genç yıldızlarının ve yeni nesil Türk caz sanatçılarının da aralarında yer aldığı cazın farklı renklerini yansıtan zengin bir program hazırladık. 27. Akbank Caz Festivali\'nin cazseverlere yeni keşifler sunmasını diliyorum.\"