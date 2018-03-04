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Spor

(Görüntülü Haber) 25'nci Nazım Canca Avrupa Ümitler Judo Kupası'nda Türkiye 25 madalya kazandı

Mithat ABAKAN - Ercan ATAMANAVGAT(Antalya),(DHA)  Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde düzenlenen 25'inci Nazım Canca Avrupa Ümitler Judo Kupası'nda Türk sporcuları 7 altın, 5 gümüş, 13 bronz olmak üzere toplam 25 madalya kazandı

04 Mart 2018 23:56

Mithat ABAKAN - Ercan ATAMANAVGAT(Antalya),(DHA) 
Antalya\'nın Manavgat İlçesi\'nde düzenlenen 25\'inci Nazım Canca Avrupa Ümitler Judo Kupası\'nda Türk sporcuları 7 altın, 5 gümüş, 13 bronz olmak üzere toplam 25 madalya kazandı.
Manavgat\'ın Kızılağaç turizm merkezinde bir otelde Türk Judosunun kurucularından Nazım Canca adına geleneksel olarak 25 yıldır yapılan turnuvaya 23 ülkeden 142 kadın, 223 erkek sporcu katıldı. Toplam 365 sporcunun mücadele ettiği turnuvada Türkiye\'yi 76 erkek, 68 kadın olmak üzere 144 sporcu temsil ediyor.
Son gün müsabakalarında 8 sıklette tatamiye çıkan judocularımız, kadınlarda 2 altın, 1 gümüş ve 6 bronz, erkeklerde ise 1 altın ve 1 bronz olmak üzere toplamda 3 altın, 1 gümüş ve 7 bronz madalya kazandı.
İki gün süren turnuvada Türkiye genel toplamda 7 altın, 5 gümüş ve 13 bronz olmak üzere toplamda kazandığı 25 madalya ile turnuvada madalya sıralamasında birinci oldu.
İkinci günde dereceye giren sporcular şöyle
KADINLAR
57 kg  1.Hasret Bozkurt (Türkiye),  2. KhanifaTugusheva (Kazakistan), 3. Habibe Afyonlu (Türkiye), 3. Dilay Tekin (Türkiye)
63 kg 1. Katarina Kristo (Hırvatistan), 2.Lidia Brancheva (Bulgaristan), 3. Kristina Sotnikova (Kazakistan), 3. Ayten Yeksan (Türkiye)
70 kg 1. Margarita Gritsenko (Kazakistan), 2. Merve Topoğlu (Türkiye),  3. Tatiana Brita (Fransa), 3. Serdem Daharlı (Türkiye)
+70 kg 1. Mine Kalender (Türkiye), 2. Bianca Prodan (Romanya), 3. Sevda Taşlı (Türkiye), 3. Hilal Öztürk (Türkiye)
ERKEKLER
73kg . 1.Keagan Young (Kanada), 2. Batyrkan Sakenov (Kazakistan), 3. Ganijon Ganiev (Tacikistan), 3.  Nika Zoidze (Gürcistan)
81 kg 1. Ayan Baigazy (KAZ), 2. İbrahim Aghakishiyev (AZE), 3. GiorgiSherazadisvhili (GEO),  3. Ahmet Çuhadar (TUR)
90 kg  1. Bekarys Saduakas (Kazakistan),  2. Yagup İsmayilzada (Azerbaycan), 3. Ememrizo Kurbonov (Tacikistan), 3. Adam Kuandykov (Kazakistan)
+90 kg 1. Ömer Aydın (Türkiye), 2. Tougrul Salmanov (Azerbaycan), 3. Giorgi Revazishvili (Gürcistan), 3. Yermukhan Yestay (Kazakistan)

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