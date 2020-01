(Görüntülü Haber) 25 yıldır yoksulları doyuran aşevi

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA’da, 25 yıldır hayırseverlerin zekatlarıyla faaliyet gösteren \'Gönüllü Kuruluşlar Aşevi\'nde, her gün 1000 aileye, 2 çeşit sıcak yemek dağıtılıyor.



Haşimiye Mahallesi\'nde, 1993 yılında, gönüllü hayırseverler tarafından kurulan aşevinde kazanlar, yoksullar için kaynatılmaya devam ediliyor. 15 kazanın 2 çeşit yemek için kaynatıldığı aşevinde, öğlen yemek almaya gelen ve çoğu kadın ile çocuklardan oluşan yoksullar, kendilerine verilen kartları yetkililere imzalatıp, sıcak yemek ve ekmek alıyor. Aşevinden 10 yıldır yemek aldığını anlatan 4 çocuk annesi Şükran A., “Benim eşim yok ve 4 çocuğuma bakmak zorundayım. 10 yıldır buradan yemek alıyorum. Yemeğin yanı sıra çocuklarımın ihtiyacını da buradan gideriyorum. 10 yıldır düzenli olarak buradan yardımlarımı alıyorum. Herkesin aşevine destek vermesini istiyorum. Burada bize yemek veriyorlar. Durumlarına göre ailelere elbise ve kışlık yardımı da yapılıyor. Bize yardım eden herkese teşekkür ediyorum ve yardımlarının devamını diliyorum” dedi.



Aşevinde, her gün 1000 aileye dağıtılmak üzere 10 bin tabak sıcak yemek dağıttıklarını kaydeden Gönüllü Kuruluşlar Aşevi Sorumlusu Emin Demirkol ise şunları söyledi:



“Burası 25 yıldır hayırsever vatandaşlarımızın vermiş olduğu zekatlarla yoksullarımızı doyurmaya çalışıyoruz. 20 personelle günlük bin aileye dağıtılmak üzere 2 çeşit sıcak yemek hazırlanıyor. Daha sonra bizlerin tespit ettiği fakir yardıma muhtaç aileler kendilerine verilen tanıtım kartıyla birlikte burada sıraya girerek, yemek ve ekmeklerini alıyorlar. Biz, burada bir köprü vazifesi görüyoruz. Yardım dağıtmak isteyen vatandaşların yardımlarını biz burada fakir ve yardıma muhtaç ailelere dağıtıyoruz. Gönüllü Kuruluşlar Aşevimiz, 25 yıldır faaliyette ve hayırsever vatandaşlarımızın zekatları sayesinde her zaman kazanlarımız kaynadı. Günde 2 çeşit yemek yapıyoruz. Özenle yapılan bu yemekler buradan bin aileye yani yaklaşık 10 bin kişiye ulaşıyor. Yemeğin yanı sıra vatandaşlarımızın getirdikleri yardımları da biz burada ailelere eşit bir şekilde dağıtıyoruz; ancak son günlerde ekmek ve et sıkıntısını yaşıyoruz. Bunun için belediyelerden ve hayırsever vatandaşlarımızdan yardım bekliyoruz.\"



Dev kazanlarda pişirilen sıcak yemek ve ekmeklerini sefer tasları, bakraç ve plastik kovalara dolduran ihtiyaç sahipleri , yiyecekleri evlerine götürüp, ailece yemek ihtiyaçlarını gideriyor.