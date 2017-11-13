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(Görüntülü Haber) 25 yıl sonra ev sahibi olunca gözyaşı döktü

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, TOKİ tarafından alt gelir grubu için satışa sunulan 122 konuta 3 bin 589 kişi başvuru yaptı

13 Kasım 2017 18:07

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de, TOKİ tarafından alt gelir grubu için satışa sunulan 122 konuta 3 bin 589 kişi başvuru yaptı. Ev sahibi olma hakkı kazanan Melike Gök, sevinçten gözyaşı dökerek, \"25 yıldır kiracıydık. Çok şükür ev sahibi olduk\" dedi.

TOKİ\'nin merkez Melikgazi İlçesi Mimarsinan alt gelir grubu projesi kapsamında satışa sunulan 122 konutun \'Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası\', Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Merkezi\'nde yapıldı. 122 konut için kuraya 3 bin 589 kişi başvuru yaptı. Kura çekiminin yapıldığı salonu dolduranlar ev sahibi olmak için heyecanla bekledi. Kura çekilişinde ismi okunan 3 çocuk annesi Melike Gök, sevinç gözyaşı döktü. Ev sahibi olduğu için çok mutlu olduğunu belirten ev kadını Gök, \"25 yıldır kiracı olarak oturuyorduk. Çok güzel bir duygu. Allah olmayan herkese nasip etsin\" dedi. Yapılan kura çekimi sonrası ev sahibi olmaya hak kazananlar büyük mutluluk yaşadı.

 

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