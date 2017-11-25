(Görüntülü Haber) 25 yıl önce tecavüz edilerek öldürülen kadının adı kadın ve aile danışma merkezine verildi

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA) - İŞTEN çıktıktan sonra Avcılar’daki evine dönmek isterken, kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından 25 yıl önce bıçak tehdidi ile bir inşaat alanına götürülerek tecavüz edildikten sonra öldürülen 5 aylık hamile Gülsevin Buket Değirmenci’nin adı kadın ve aile danışma merkezine verildi. Avcılar\'da 12 Kasım 1992 tarihinde 5 aylık hamile Gülsevin Buket Değirmenci, iş çıkışı evine dönerken minibüsten indikten sonra kimliği tespit edilemeyen bir kişi tarafından bıçak tehdidi ile bir inşaat alanına götürüldü. Burada bayıltılan ve tecavüz edilen Değirmenci daha sonra öldürülürken, olayın faili 25 yıl boyunca tespit edilip yakalanamadı. Avcılar Belediyesi’nin 10 mahallede 100’er kadından oluşan 1001 Çiçek Kadın Korosu’nun 2 yıl önceki bir çalışmasını izlemeye gelen anne Nazire Değirmenci, tek isteklerinin kızını acımasızca katleden katilin bulunarak yakalanması olduğunu söylemişti. Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli, acılı anne ve diğer kızı Yasemin’e, öldürülen Gülsevin Buket Değirmenci’nin adını yaşatmak için ellerinden geleni yapacaklarını açıklamıştı. Firuzköy Mahallesi’nde daha önce polis karakolu olarak kullanılan ve belediye tarafından yeniden düzenlenen bina Avcılar Belediyesi Kadın ve Aile Danışma Merkezi\'ne dönüştürülürken, Belediye Meclisi’nin geçen Şubat ayında yaptığı toplantıda bu merkeze oybirliği ile Gülsevin Buket Değirmenci adının verilmesi kararlaştırıldı. \"25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü\" nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu’nun da katılacağı törenle bugün hizmete girecek merkezde, kadına yönelik şiddete karşı toplumda farkındalık yaratmak, kadınların haklarının bilincine varması ve ailenin sağlıklı olması amacıyla hizmet verilecek. Avcılar Belediye Başkanı Dr. Handan Toprak Benli, aile hekimliği yaptığı dönemde meydana gelen menfur olayın kurbanı Gülsevin Buket Değirmenci adını yaşatmak ve benzer acı olayların yaşanmaması için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini söyledi.