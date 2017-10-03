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(Görüntülü Haber) 25 kiloluk karpuz şaşırttı

İpek GÜNEY/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesi'nde çiftçi 61 yaşındaki Nazım Berber, 25 kilo 80 gram ağırlığında karpuz yetiştirdi

03 Ekim 2017 12:55

İpek GÜNEY/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE\'nin Ayvacık İlçesi\'nde çiftçi 61 yaşındaki Nazım Berber, 25 kilo 80 gram ağırlığında karpuz yetiştirdi. Ayvacık İlçesi\'ne bağlı Akçin Köyü\'nde oturan çiftçi Nazım Berber, bu yıl ilk kez karpuz ekti. Hasat zamanı karpuzlardan biri, heybetiyle diğerlerinden ayrıldı. Bir kasapta tartılan karpuz, 25 kilo 80 gram geldi. Güçlükle taşınan dev karpuz, görenlerin ilgisini çekti. Ürünün Tekirdağ bölgesinde yetişen bir karpuz türü olduğu belirtildi. Dev kapuzu arkadaşı Orhan Sağır\'a hediye eden Berber, \"Ben Ayvacık\'ın Akçin Köyü\'nde yaşıyorum. Evimin bahçesinde karpuz yetiştirmeye başladım. Karpuzumun bir tanesi 25 kiloya ulaştı. Ayvacık\'taki dostuma hediye getirdim. Karpuzun büyüklüğü vatandaşlardan büyük ilgi gördü\" dedi. Berber\'in dev karpuzu hediye ettiği Orhan Sağır, şöyle konuştu: \"Nazım Bey, arkadaşımdır. Böyle bir karpuz yetiştirdiğini görünce şaşırdım. Karpuzun büyüklüğünü gören vatandaşlar da şaşırdı. Karpuzun 25 kilo olması ilgisi çekti. Bu bölgede 25 kilonun üzerinde karpuz yetiştirmek kolay değil. Bahçesinde doğal gübreyle yetiştirmiş.\" Nazım Berber\'in komşularından Davut Sandık ise \"Bu bölgede bu büyüklükte bir karpuza ilk defa şahit oluyoruz\" dedi.

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