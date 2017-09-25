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Kültür-Sanat

(Görüntülü Haber) 24'üncü Adana Film Festivali başladı

ADANA, (DHA)- ADANA Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ve sinemanın unutulmayan oyuncusu Selma Güneri, 24'üncü Adana Film Festivali'nin açılışını Atatürk Anıtı'na çelenk koyarak yaptı

25 Eylül 2017 18:52

ADANA, (DHA)- ADANA Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ve sinemanın unutulmayan oyuncusu Selma Güneri, 24\'üncü Adana Film Festivali\'nin açılışını Atatürk Anıtı\'na çelenk koyarak yaptı.

Bu yıl 24\'üncü kez düzenlenen festivalin Atatürk Parkı\'ndaki açılış töreninin ardından festival etkinliklerinin gerçekleştirileceği Galeria İş Merkezi yanında kurulan  Sinema ve Kültür Sanat Kasabası\'nın açılışı yapıldı.

Festivalin ilk gününde Adana Tiyatro Derneği\'nin \'Tiyatrolar Festivalde\' başlığıyla gerçekleştireceği atölye çalışmaları, sinema makyöz ve makyörlerinin şovları, dublör şovları, sokakta film müziği gösterileri, dans gösterileri ve canlı heykel şovları gerçekleşti.

Ayrıca Uluslararası Sinema Karikatürleri Sergisi, Mehmet Turgut Sinemanın Usta Yüzleri Fotoğraf Sergisi,  Dünden Bugüne Uluslararası Altın Koza Adana Film Festivali Arşiv Sergisi, Adana Ressamlar Derneği İnteraktif Atölye Çalışmaları ve Sergileri açıldı.

Yönetmen Hilal Saral ile Kamera Önü Oyunculuk Atölyesi ve Kent-Mekan-Sinema konulu panel de gerçekleştirildi.

ETKİNLİKLER

1 hafta boyunca faaliyet gösterecek Sinema ve Kültür Sanat Kasabası her gün saat 10.00\'da açılacak, 23.00\'de kapanacak.  Sinema ve Kültür Sanat Kasabası\'ndaki etkinliklerin tamamı ücretsiz izlenebilecek.

KONSERLER

İlk gün Aleyna Tilki\'nin sahne aldığı festivalde sırasıyla Grup Pandora, Hadise, Yaşar, Ahmet Selçuk İlkan, Feridun Düzağaç, Zeynep Casalini, Grup Mega Adanalılarla buluşacak. Türk Sineması Dayanışma Gecesi\'nde de Nifüfer konser verecek.

12 filmin katıldığı Ulusal Film Yarışması ödül töreni ise 30 Eylül Cumartesi gecesi gerçekleşecçek.

 

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