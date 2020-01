(Görüntülü Haber) 243 Afgan kadın polis adayı Sivas'ta eğitilecek

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta Polis Meslek Yüksek Okulu\'nda (PMYO) 6\'ncı dönemde eğitim görecek olan 243 Afgan kadın polis adayı eğitimlerine törenle başladı. İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, \"25\'e yakın ülkeyle işbirliği içinde hem polis akademimize bağlı polis merkezlerinde hem de jandarma ve sahil güvenlik merkezlerimizde tecrübelerimizi paylaşıyoruz\" dedi. Sivas PMYO\'da Şehit Osman Yurt Kültür ve Konferans Salonu\'nda düzenlenen törene İçişleri bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Afganistan İçişleri Bakan Yardımcısı Aminullah Arım, Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak, Afganistan İnsan, Kadın ve Çocuk Hakları Sorumlusu Tuğg. Hekmat Shahi Rasooli, JICA Türkiye Ofis Başkanı Takehiro Yasui, Sivas Valisi Davut Gül, 5\'nci Piyade Tugay Komutanı Ömer Ertuğrul Erbakan, Belediye Başkanı Sami Aydın, kurum temsilcileri ile Afgan kadın polis adayları katıldı. \"TÜRKİYE\'Yİ ÖRNEK ALIYORUZ\" Törende konuşan Afganistan İçişleri Bakan Yardımcısı Aminullah Arım, Afgan kadınların eğitiminde emeği geçenlere teşekkür etti. Arım, Afganistan\'daki polis okullarındaki müfredatın yenilendiğini ve kendilerine Türkiye\'nin müfredatını örnek aldıklarını belirten Arım şöyle konuştu: \"Türkiye\'de ve özellikle Sivas\'ta eğitim gören öğrencilerimize emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Biz Afganistan ile Türkiye arasında dostluğu kuran şahsiyetlerle çok iyi hatıralarımız var. Özellikle Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün iki ülke arasındaki kurduğu dostluk bağları açısından memnun olduğumuzu sunmak istiyorum. Geçen 5 eğitim döneminde ne kadar insanın eğitildiğini ve hangi kapasitelerde Afganistan\'da çalıştığı soruları akıllara gelmiştir ve aynı zamanda neden bu programda bu kadar az öğrencinin katılığını merak etmişlerdir. Afganistan\'daki savaş ortamında ve güvenlik açısından çok kötü bir halde olduğu halde milletimiz bazı sorunların üzerine gitmekte çok kararlıdır. Bu sorunlar ülkedeki fesat ve yolsuzlukla mücadeledir. Afganistan Cumhurbaşkanı başta olmak üzere tüm kurumları ile birlikte yolsuzlukla mücadele ediliyor. Afganistan İçişleri Bakanlığı\'nın da yolsuzlukla ilgili kötü tecrübeleri var. Bu yolsuzlukla mücadelede ki kararlılığımız olarak bu programa giden kapasiteye yansımaktadır.\" Arım, sonraki dönemde master konusunda da Türkiye ve Sivas\'tan destek beklediklerini dile getirdi. \"25\'E YAKIN ÜLKEYLE İŞBİRLİĞİ İÇERİSİNDEYİZ\" İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ise ülke olarak hem fiziki coğrafya da hem gönül coğrafyasında yer alan bütün dost ve kardeş ülkelerde her alanda işbirliği yapmaya gayret gösterdiklerini söyledi. Ersoy, \"Yaklaşık 25\'e yakın ülkenin Türkiye ile işbirliği içerisinde hem Polis Akademimize bağlı polis merkezlerimizde hem de jandarma ve sahil güvenlik akademisine bağlı merkezlerimizde tecrübelerimizi paylaşıyoruz. Afganistan bizim için çok özel, çok farklı bir ülke. Afganistan\'ı ilk tanıyan devlet Osmanlı Devleti olmuştur. O günden bugüne hem tarihi hem kültürel, hem insani anlamda her türlü işbirliğimizi, her türlü dayanışmamızı en ileri seviyede kardeşçe geliştirmeye ve sürdürmeye devam ettirmek istiyoruz.\" ifadelerini kullandı. Afganistan ile işbirliğinin sadece polislerin yetiştirilmesinde değil her alanda devam edeceğini aktaran Ersoy şöyle devam etti: \"Kardeş ülkemiz, çocukluğumuzdan bu tarafa hep üzüntüyle izlediğimiz, takip ettiğimiz ve her zaman duacısı olduğumuz, barış, huzura, terörün her türlüsüne karşı verdiği mücadeleyi kazanarak yeniden güvenli bir toplum olması için verdiği mücadeleye elimizden gelen her türlü desteği elbetteki bundan sonra da vermeye devam edeceğiz. Bu coğrafyanın mazlum insanları, bu coğrafyanın gerçekten kardeş kanı akıtmaktan ve atmaktan yorulmuş insanları hep birlikte daha fazla dayanışma ve daha fazla işbirliğine muhtaç olduğumuzu dünden çok daha iyi anlamış olmak durumundayız. Bize sıkılan ve sıktırılan silahların nereden, kimlerden ve niçin geldiğini hep beraber çok iyi tahlil etmek, değerlendirmek ve ona göre üzerimizde oynanan oyunların bir bir bozulması için hep birlikte mücadele etmek durumundayız. Biz bu coğrafyanın öz sahipleriyiz, öz insanlarıyız. Bu coğrafyada barış ve huzur içerisinde yaşayacağız. Bu coğrafyanın bütün medeniyet, tarihi ve kültürel değerlerine ve bütün doğal kaynaklarına öz ve öz sahip olarak, hakim olarak hiç kimsenin güdümüne girmeden, hiç kimsenin bizi yönetmesine izin vermeden kendi vatanlarımızda, kendi topraklarımızda, kendi yurtlarımızda özgür, hür bireyler olarak başı göklere değecek kadar dik bireyler olarak yaşamanın onurunu, gururunu hep birlikte paylaşacağız.\" Konuşmaların ardından Türk ve Afgan yetkililer, birbirlerine çeşitli hediyeler verdi. AFGAN KURSİYERLERİN EĞİTİMİ Sivas PMYO\'da, 243 Afgan kursiyere yaklaşık 4 ay boyunca, silah bilgisi ve atış, simülasyon atış, ilk yardım, arama teknikleri, trafik polisliği, temel sürüş, olay yeri inceleme ve delil toplama, güvenlik sistem ve cihazları, rapor yazma ve ifade alma teknikleri, çocuk suçluluğu, aile içi şiddet, kadınlara karşı işlenen suçları içeren eğitimler verilecek. Türkiye ile Afganistan arasında 5 Mart 2011\'de imzalanan mutabakat metni ve 6 Nisan 2011\'de imzalanan anlaşmayla, Afgan polis adayları Sivas\'ta eğitim görmeye başladı. Sivas PMYO\'da 2011 yılından bu yana devam eden eğitimlerde 1954 erkek ve 1153 olmak üzere toplam 3107 Afgan polis adayına eğitim verildi.