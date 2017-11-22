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(Görüntülü Haber) 24 Kasım öncesi "Aybüke Öğretmen" için öğrencilerden klip

İSTANBUL, (DHA) - BATMAN Kozluk'ta 9 Haziran'da PKK'lı teröristlerce şehit edilen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın ve şehit öğretmenlerin anısına Beylikdüzü Yakuplu Ortaokulu öğretmenleri ile öğrencileri bir klip hazırladı

22 Kasım 2017 19:37

İSTANBUL, (DHA) - BATMAN Kozluk\'ta 9 Haziran\'da PKK\'lı teröristlerce şehit edilen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın ve şehit öğretmenlerin anısına Beylikdüzü Yakuplu Ortaokulu öğretmenleri ile öğrencileri bir klip hazırladı. Okulun müdür yardımcıları, öğretmenleri ve öğrencileri, okulun çeşitli yerlerinde çektikleri klipte Aybüke Öğretmen\'in en çok sevdiği şarkı olan Mağusa Limanı\'nı seslendirdi. 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesinde yapılan klip, Aybüke Öğretmen\'in şarkıyı seslendirmesi ve fotoğraflarıyla başlıyor.

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