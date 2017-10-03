(Görüntülü Haber) 23 aylık down sendromlu İnci Su'nun Atatürk sevgisi

Selma KUNAR/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ\'da 23 aylık down sendromlu İnci Su\'nun Atatürk sevgisi, sosyal medyada büyük ilgi topladı. Annesinin sosyal medya hesabında paylaşılan, Atatürk fotoğrafını öpen minik İnci Su\'nun yer aldığı video, binlerce kişi tarafından beğenildi. Tekirdağ\'da matematik öğretmeni 30 yaşındaki Süreyya Ülkü Güler, eşi ile 2012 yılında evlendiklerini ve ilk bebekleri İnci Su\'nun 2015\'te dünyaya geldiğini belirtti. Doğuma kadar bebeğin down sendromlu olacağını bilmediğini aktaran Süreyya Ülkü Güler, İnci Su\'ya 3.5 aylık hamileyken merdivenden düştüğünü ve acil olarak hastaneye götürüldüğünü belirterek, şöyle dedi: \"Oradaki doktor yaptığı tetkiklerde bebeğin ense kalınlığının fazla olduğunu, sorun olabileceğini ve kendi doktoruma bunu iletmemi istedi. Ben de doktoruma ilettim. Ancak doktorum ısrar ve inatla kendi ölçümlerinin doğru olduğunu ve bir sorun olmayacağını söylemişti.\" Doğumdan sonra bebeğin down sendromlu olduğunu öğrendiğinde şok yaşadığını anlatan Güler, şunları kaydetti: \"Tabii ki çok ağladım. Çünkü böyle bir şeye hazır değildim. Eğer hamileyken bunu öğrensem yine İnci Su\'nun doğmasına izin verirdim ama hazırlıklı olurdum. Lohusalık dönemimi hep ağlayarak geçirdim. Böyle bir bebeğe nasıl bakabileceğimi bilmiyordum. Bakamayacağımı düşünmüştüm. Doktor hakkında suç duyurusunda bulunduk. Amacımız tazminat filan değil. Sadece doktor kusurunun tespit edilmesi.\" \"HAYATIMIN ALTININ ÜSTÜNDEN GÜZEL OLDUĞUNU ÖĞRETTİ BANA\" İnci Su\'nun down sendromlu olduğunu öğrendiğinde yaşamındaki her şeyin altüst olduğunu, işe bile gidemeyeceğini, bebeğiyle ömrümün sonuna kadar evde kalacağını düşündüğünü anlatan Güler, sözlerine şöyle devam etti: “İnci yanıma geldiğinde morardığı için hemen yoğun bakıma alınmıştı. Onu öpmeye bile korktum. 2 gün sonra sağlıkla hastaneden çıktığımızda doya doya öpüp kokladım. Bir down sendromlu çocuğun annesi olmak bize çok şey kazandırdı. İnci bende negatif olan her duyguyu götürdü. Bir de negatif insanları. Hayatımın alt üst olduğunu düşündüğüm o günden sonra, altının üstünden daha güzel olduğunu öğretti. Bambaşka bir amaç ve misyon yükledi üzerime. Şimdi amacım kendine yetecek bir çocuk yetiştirmek ve onun kromozom kardeşleri için elimden gelen her şeyi yapabilmek. İnci bana hiçbir okulda öğrenemeyeceğim insanlık öğretti.\"En büyük hayalinin kızının kimseye muhtaç olmadan yaşayabilen bir birey olması, en büyük korkusunun ise sağlıksız bir hayat sürmesi olduğunu aktaran Süreyya Ülkü Güler “Allah beni onsuz, onu da bensiz bırakmasın.\" İNCİ SU\'NUN ATATÜRK SEVGİSİ Kızının rehabilitasyonu için evlerinde bir oda hazırladıklarını belirten Süreyya Ülkü Güler, “Odada duvarda asılı puzzle şeklinde bir Atatürk posteri var. İnci bebekliğinde hep o postere bakarak uyuyordu. Sonra bir baktık ki gittiğimiz yerlerde Atatürk fotoğrafı görünce onu işaret ediyor. İnci Su\'nun ilk öğrendiği kelimelerden biri \'adam\'dı. Henüz Atatürk diyemiyor \'adam\' diyor. Ve biz her sefer de \'Adam değil Atatürk\' diyoruz. Eminim bir gün Atatürk diyebilecek\" ifadelerini kullandı. İnci Su\'nun fotoğrafları ve videolarını instagram hesabından paylaştığını ve binlerce kişi tarafından takip edildiğini anlatan Güler, “Ayrıca fotoğrafçı Esra Özcan, Türkiye\'de hiç engellilerin profesyonel fotoğraf çekimleri olmadığını görüp, ücretsiz olarak bu kişilerin fotoğraflarını çekmek için bir proje başlatmış. Bize de ulaştı. Ve İncisu ile bizim profesyonel çekimlerimizi ücretsiz yaptı. O fotoğraflar da sosyal medya hesabımda yer alıyor\" dedi.