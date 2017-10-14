(Görüntülü Haber) 22'nci Arkeoloji Günleri lüks lambaları altında başladı

İbrahim MAŞE/MERSİN, (DHA) - MERSİN\'de bu yıl 22\'ncisi düzenlenen Arkeoloji Günleri başladı. Elektrikler kesilince, programın büyük bir kısmı piknik tüpünden yapılan lüks lambası ve ışıldaklar altında yapıldı.



İçel Sanat Kulübü tarafından gerçekleştirilen etkinliğe CHP Milletvekilleri Hüseyin Çamak ve Serdal Kuyucuoğlu, Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, Sanat Kulübü Başkanı Sedat Aydöner ve sanatseverler katıldı.



Programın hemen başında elektrikler kesilince lüks lambaları ve ışıldaklar altında açılış konuşmasını yapan Sanat Kulübü Başkanı Aydöner, açık hava müzesi olmayı hak eden bir coğrafyada yaşadıklarını söyledi. Bölgenin her santimetrekaresinden tarih fışkırdığını aktaran Aydöner, \"Medeniyetler bize göz kırpıyor. Ne yazık ki uzun yıllardır ihmal edilen bu değerlerimizi, sizler gibi değerli bilim insanları sayesinde açığa çıkartacağız. İçel Sanat Kulübü bu kentin yaşatılması gereken değerlerinden biri\'\' dedi.



Konuşmaların ardından geleneksel ödül törenine geçildi. Mersin Uluslararası Müzik Festivali Yürütme Kurulu Başkanı Selma Yağcı ve Kent Konseyi Başkanı Yasmina Lokmanoğlu Kent Kültürüne Katkı Ödülü\'ne layık görülürken, Prof. Dr. Aykut Çınaroğlu da Kültürel Mirasa Katkı Ödülü\'nü aldı.



Törenin ardından protokol üyeleri ve sanatseverler, Mehmet Ali Meriç imzalı Arkeolojik Miras Fotopentür Sergisi\'ni gezdi. 13-15 Ekim tarihlerinde yapılan Arkeoloji Günleri, birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak.