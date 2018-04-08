(Görüntülü Haber) 227 Afganlı kaçak göçmen 'charter' seferle ülkelerine gönderildi

ÜLKELERİNDEKİ iç savaş ve ekonomik problemler nedeniyle İran sınırından Türkiye\'ye giriş yapan binlerce kaçak göçmenden 227 Afganlı, Erzurum hava limanından sabaha karşı \"charter\" seferle ülkelerine gönderidi. Burada göstermiş oldukları masafir perverlikden dolayı Türk yetkililere teşekkür eden Afganlı gençler, \"Yine geleceğiz\" dediler. Kaçak yollarla Türkiye\'ye giriş yaptıktan sonra Van ve Ağrı üzerinde hiçbir engele takılmadan karayolu ile günlerce yürüyerek Erzurum\'a kadar gelen göçmenlerin \"umuda yolculuğu\" serüveni kısa sürdü. Erzurum\'da güvenlik güçleri tarafından yakalanan ve sayıları her geçen gün artan kaçak göçmenler için İçişleri Bakanlığı düğmeye bastı ve Erzurum\'un Aşkale ilçesindeki Geri Gönderme Merkezi\'nde sınır dışı işlemleri tamamlanan Afganistan uyruklu 691 göçmenden 227si bugün sabaha karşı Erzurum\'dan Kabil\'e düzenlenen \"charter\" seferle sınır dışı edildi. Üç gün içerisinde işylemleri tamamlanan 691 kaçak Afganlı göçmenin ülkelerine gönderileceğini belirten Geri Gönderme Merkezi yetkilileri, şu an Erzurum\'da bulunan yaklaşık 3 bin göçmenin bir ay içerisinde ülkelrine gönderilmiş olacağını söyledi. Afganistan Hava Yolları satış sorumlusu Süheyla Shalizi, Afganistan\'da güvenlik ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle büyük çoğunluğu \"genç erkekler\"den oluşan Afganistan uyruklu göçmenlerin, 4 saatlik bir yolculuktan sonra ülkelerinde olacağını söyledi. Buradan giden kaçakların tekrar Türkiye\'ye döneceğini söyleyen vurgulayan Shalizi, \"24 saat içerisinde 691 Afganlı 3 uçakla gönderilecek. Bunadan giden gençlerin çoğu tekrar döneceğini söylüyor. Aralarında 7-8 kez gidip gelen var\" diye konuştu. Afganistan\'dan çıktıkları umuda yolculuğun Erzurum\'da sona erdiğini söyleyen kaçaklar, \"Çalışmak ve Taliban\'dan canımızı kurtarmak için buraya kadar geldik. Dağ, taş demeden günlerce yürüdük. Afganistan\'dan 23 gün yaya olarak geldiğimiz yolu şimdi yaklışık 4 saat süren uçak yoluculğu ile sonlandıracağız. Şimdi sınır dışı ediliyoruz. Ama yine döneceğiz. Ya kaçak olarak ya da pasaportlu olarak\" dediler GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR Haber-Kamera: Turgay İPEK / ERZURUM, (DHA)- (Tür: Yurt)