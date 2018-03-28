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(Görüntülü Haber) 22 yıl önce şehit olan polisin adı Beytüşşebap'ta kütüphaneye verildi

Emin BAL/BEYTÜŞŞEBAP (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK'ın Büştüşşebap ilçesinde Emniyet Genel Müdürlüğü'nün desteğiyle kurulan kütüphaneye, 1996 yılında Şırnak merkezde şehit olan polis memuru Necmettin Evin'in adı verildi

28 Mart 2018 19:27

Emin BAL/BEYTÜŞŞEBAP (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK\'ın Büştüşşebap ilçesinde Emniyet Genel Müdürlüğü\'nün desteğiyle kurulan kütüphaneye, 1996 yılında Şırnak merkezde şehit olan polis memuru Necmettin Evin\'in adı verildi.

Beytüşşebap ilçesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü\'nce yürütülen Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında Çok Programlı Anadolu Lisesi\'nde Z (Zenginleştirilmiş) Kütüphane kuruldu. Okulda bulunan 2 boş sınıfın restorasyonunun yapılmasının ardından gönderilen binlerce kitapla kurulan kütüphane, törenle açıldı. Açılışa Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Şener, İlçe Emniyet Müdürü Oğuz Olgun ile çok sayıda davetli katıldı. Program kapsamında öğrenciler, kitap okumaya dikkat çekmek amacıyla cadde üzerinde kitap okudu.

1996 yılında şehit olan polis memuru Necmettin Evin\'in adını yaşatmak için kütüphaneye verdiklerini anlatan Kaymakam Murat Şener, \"İlçemiz, yıllardır terör olaylarıyla anılıyordu. Çocuklarımız çeşitli yönlendirmelerle, zorlamalarla, kandırmalarla insanları taşladıkları, polisi taşladıkları bir coğrafyada yaşadık. Çok şükür ki; bugün polislerimiz bu çocuklarımıza kütüphane hediye ettiler. Kütüphaneye de Şırnak\'ta operasyonlar sırasında şehit olan Necmettin Evin\'in ismin verdik. Hatırasını burada yaşatmış oluyoruz. Bu bakımdan güzel bir hizmet oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü\'ne teşekkür ediyorum\" dedi.

Çok Programlı Anadolu Lisesi\'nde 2 yıldır görev yapan tarih öğretmeni İbrahim Doğru ise, Beytüşşebap\'ta kitap okuma alışkanlığını geliştireceklerini ifade ederek, \"Biz geldiğimizde, öğrencilerimizde kitap okuma alışkanlığı çok düşüktü. Kendi aramızda okul idaresiyle beraber bir karar aldık. Öğrencilerimize kitap okutmak amacıyla boş durduğumuz her saatte, her yerde kitap okumayı tavsiye ettik. İnşallah Beytüşşebap\'ın kitap okuma alışkanlığını arttıracağız. Bundan 3-5 yıl önce istemediğimiz olaylar, bölgedeki gençler askere, polise taş atmakla gündeme gelmişlerdi. Bu taş atma olayı artık olmayacak. Çocuklar hem okuyup bilinçlenecek, hem de polis ve askerle dost olacaklar. Şu anda da öyle zaten\" diye konuştu.

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