(Görüntülü Haber) 2018 Troia yılı olacak

Gökçe KARAKÖSE / Özgür KUMANOVALI, İSTANBUL, (DHA) HOMEROS\'un İlyada ve Odissea romanında tarihin en ünlü savaşının anlatıldığı Truva, Aristoteles\'in de aralarında bulunduğu ve filozofların buluştuğu Assos, yan yana gömülü iki sevgilinin mezarının olduğu Parion, Yunan Güneş Tanrısı Apollon\'un kenti ve Troas\'ın aralarında bulunduğu 5 arkeolojik kentin kazıları ağır sanayi kuruluşu İÇDAŞ sponsorluğunda sürdürülecek. SPONSORLUK BÜTÇESİ YILLIK YAKLAŞIK 5 MİLYON TÜRK LİRASI Tamamı deneyimli Türk arkeologlar tarafından sürdürülen kazıların bütçesi yıllık yaklaşık 5 milyon Türk Lirası olarak belirlendi. Çanakkale Bölgesi\'nin 3 önemli savaşa şahit olduğunu söyleyen Apollon Smintheus Kutsal Alanı Kazı Başkanı Prof. Dr. Coşkun Özgünel, İÇDAŞ\'ın kazılara verdiği destek için teşekkür ederken Atatürk\'ün tarihimizi yabancılardan değil ilk kaynaklardan, kendimiz araştırarak öğrenilmesinin gerekliliğine inandığını söyledi. 2018 TROIA YILI OLARAK SEÇİLDİ 1998 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı\'nın girişimleriyle Troia\'nın UNESCO\'nun Dünya Kültür Mirası Listesi\'ne alındığını söyleyen Troia Ören yeri Kazı Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan bunun 20\'inci yılı dolayısıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı\'nın 2018 yılını Troia yılı ilan ettiğini belirtti ve Troia ile ilgili olarak şunları söyledi: \"Özellikle 2014 yılında çalışmaları başlayan Troia müzesi 2018 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açılacak. Bu kapsam ulusal projelerin, kongrelerin, çalıştayların, sergilerin yapılması önemli. Troia 2018 yılında ulusal ve uluslararası anlamda Türkiye\'nin tanıtım yüzü olacak.\" \"TROIA\'DA 10 FARKLI KATMAN VAR\" Troia\'nın Dünya Kültür Mirası Listesi\'ne alınmasının, Homeros\'un destanlarında anlatılan Troia Savaşı\'nın geçtiği yer olması ve bunun antik dönemden itibaren farklı kültür ve sanat alanlarında yeniden işlenmesi ile dünya kültür mirasında önemli bir yerinin olması nedeniyle gerçekleştiğini de sözlerine ekleyen Prof. Dr. Aslan sözlerine şöyle devam etti: \"Troia\'da tarih öncesi yerleşmesi, M.Ö. 3000\'den yani günümüzden 5 bin yıl öncesinden 11\'inci yüzyıla kadar giden bir süreç var. Burada 10 farklı ana katmanın olduğunu biliyoruz ve tarih öncesi kazı teknolojisinin de yani höyük kazısının da ilk kez teknik olarak kullanıldığı yer de Troia\'dır.\" OKUL YAPMAK İÇİN YOLA ÇIKTILAR ANTİK KENT BULUNUNCA SPONSOR OLDULAR İÇDAŞ Sosyal Sorumluluklar Direktörü Suat Karataş ise İÇDAŞ\'ın kazı sponsorluğu hikayelerinin 2008 yılında Çanakkale\'nin Biga ilçesi Kemer Köyü\'nde Parion Antik Kenti Kazıları ile başladığını belirtti ve hikayeyi şöyle anlattı: \"Kemer\'de bir ilkokul yapmak için başlattığımız temel çalışmasında Parion Antik Kenti\'nin güney nekropolüne dair buluntular başladı. Bizim de sponsorluğumuz o gün başladı. O andan itibaren kurtarma kazıları ile birlikte biz Parion Antik Kenti\'nin sponsorluğunu üstlendik. 11 yıldan bu yana çıkan tarihi, kültürel, evrensel, değerlerin ülkemizin tanıtımına değer katma anlamında büyük faydası olduğunu da gördüğümüz ve biz de Çanakkale\'de üretim yapan bir firma olduğumuz için diğer kazılara da sponsorluk imkanı sağladık. Bugün 5 antik kente birden Çanakkale\'de sponsorluk yapmaktayız.\" Sponsorluk bütçelerinin sınırlı olmadığını, kazı başkanlarının teknik, altyapı, iş gücü, malzeme gibi tüm masraflarının karşılandığını da sözlerine ekleyen Karataş, Çanakkale\'nin özel bir yeri olduğunu da söyledi ve \"Çanakkale bizim yüreğimize kazınmış bir yer. Ülkemizin kurtuluşuna adını veren, İstiklal Marşı\'na adını veren, hakkını ödeyemeyeceğimiz bir kent\" dedi. BÜYÜK İSKENDER\'İN ADINI TAŞIYAN İKİ KENTTEN BİRİ Büyük İskender\'in adını taşıyan iki kentten biri olan Alexandria Troas Antik Kenti\'nin kazı başkanı Doç. Dr. Erhan Öztepe de buranın önemini anlattı ve şunları söyledi: \"Antik kentin kurulması aşamasında yakın çevresindeki küçük yerleşimlerin halkları zorunlu göçe tabi tutularak Alexandria Troas’ın nüfusu oluşturulmuştur. Kuruluşundan terk edildiği M.S. 9. yüzyıla olan süreçte yerleşim merkezi yaklaşık 450 hektarlık bir alana yayılmış, nüfusunun 100 bin civarında olduğu tahmin edilen Alexandria Troas antik kenti 1997 yılından bu yana sistematik olarak araştırılmaktadır. 2011 yılından itibaren Bakanlar Kurulu kararlı Türk Başkanlıklı Kazı statüsüne kavuşan araştırmalar günümüze kadar Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izinlerinin yanı sıra sağladığı maddi destek ile yürütülmüştür. Bakanlığın yanında Ankara Üniversitesi, Türk Tarih Kurumu gibi kamu kurumları da küçük bütçelerle Alexandria Troas’taki çalışmalara destek vermişlerdir.\" Assos Antik Kenti Kazı Başkan Yardımcısı Caner Bakan, Assos’daki kazı çalışmalarında ihtiyaç duyulan işgücünün tamamının İÇDAŞ tarafından karşılandığını belirtti ve verilen desteği şöyle anlattı \"Ayrıca kazı ekibinin iaşe giderlerinin tamamı da buna dahildir. Kazı çalışmalarında ihtiyaç duyulan her türlü araç gereç ki buna son teknolojiye sahip bir çok teçhizat da dahil yine İÇDAŞ tarafından anında tedarik edilmektedir. Hava fotoğraflarımız İÇDAŞ’ın kendisi tarafından yetiştirilen personel tarafından çekilmektedir. Bu personel her yıl defalarca kez kazı alanımıza gelmekte ve önemli bir belgeleme aracı olan hava fotoğraflarını Assos kazı arşivine teslim etmektedir.\" GECE GÖRÜŞ KAMERALARI İLE KAZI ALANININ GÜVENLİĞİ SAĞLANIYOR Parion Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Vedat Keleş de 2008 yılından itibaren İÇDAŞ’ın desteğinin başlaması ile birlikte kazıların büyük ivme kazandığını söyledi. Prof. Dr. Keleş “Parion kazıları, restorasyon-konservasyon, proje, teknik altyapı ve sosyal sorumluluk alanlarında yeterli bir kazı haline geldi. Örneğin teknik altyapımızda internet erişimi, günün her saatinde arkeolojik malzemelerin çekiminin yapılabildiği fotoğrafhane, araziden ele geçen her türlü arkeolojik malzemenin aktif ve pasif restorasyon ve konservasyonunun yapılabildiği restorasyon ve konservasyon laboratuvarı İÇDAŞ A.Ş.’nin destekleriyle oluşturuldu. Kazı alanının güvenliği için 9 adet gece görüş kameraları yerleştirildi\" dedi.