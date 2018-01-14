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(Görüntülü Haber) 2018 CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu'nun ilk etabı tamamlandı

KAYSERİ,(DHA)- ERCİYES Kayak Merkezi'nde yapılan 2018 CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu’nun ilk etap şampiyonları belli oldu

14 Ocak 2018 20:47

KAYSERİ,(DHA)- ERCİYES Kayak Merkezi\'nde yapılan 2018 CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu’nun ilk etap şampiyonları belli oldu. 12 Ocak\'ta Erciyes Kayak Merkezinde başlayan ve bugün final karşılaşmalarının yapıldığı 2018 CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu\'nun ilk etabı sona erdi. Kadınlar ve erkekler kategorisinde birbirinden çekişmeli mücadelelere sahne olan müsabakalara Türkiye’nin yanı sıra Rusya, Slovakya, Belçika, Çekya, İsviçre, İtalya, Romanya, Letonya, Polonya ve Sırbistan’dan takımlar katıldı. Şampiyonayı, CEV Avrupa Voleybol Konfederasyonu Teknik Delegesi Anton Fitchenger, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanvekili Alper Sedat Aslandaş, Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı ve Kayseri Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Murat Eskici de takip etti. Müsabakalar sonrası kadınlarda şampiyonluğu Aleyna Vence ve Buğra Eryıldız’dan oluşan Türk takımı kazandı. İkinciliği Rusya’dan Ekaterina Syrtseva ve Ksenia Khakimzanova, üçüncülüğü ise Slovakya’dan Anna Dostalova ve Michaela Knoblochova elde etti. Erkeklerde ise Taras Myskiv ve Ruslan Daianov’dan oluşan Rusya takımı birinci, Dündar Yıldırım ve Emirhan Ulutaş’tan oluşan Türk takımı ikinci, Valeriy Durnin ve Ivan Golovin’den oluşan Rusya’nın ikinci takımı ise üçüncü oldu. Müsabakalar sonrası derece alan takımlara kupaları, madalyaları ve hediyeleri verildi. Kar Voleybolu\'nun ikinci etabı Bursa Uludağ\'da yapılacak.

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