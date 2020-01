(Görüntülü Haber) 2017 Spor Toto Şampiyonlar Kupası'na doğru

Fenerbahçe Başantrenörü Jan De Brandt Yarın güzel bir voleybol oynanacak

2017 Spor Toto Şampiyonlar Kupası müsabakasının medya toplantısı, TVF Başkent Voleybol Salonu Basın Odası\'nda yapıldı.

Toplantıya; Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu, Fenerbahçe Başantrenörü Jan De Brandt, takım kaptanı Eda Erdem Dündar, VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti ve takım kaptanı Gözde Kırdar Bracceschi katıldı.

2017 Spor Toto Şampiyonlar Kupa maçı; 2016-2017 voleybol sezonu Vestel Venus Sultanlar Ligi ve Kupa Voley şampiyonu Fenerbahçe ile Kupa Voley finalisti VakıfBank arasında yarın saat 16.30\'da, TVF Başkent Voleybol Salonu\'nda yapılacak.

Avrupa Şampiyonu Ampute Milli Futbol ve Avrupa üçüncüsü A Bayan Milli Voleybol takımlarını kutlayarak sözlerine başlayan Türkiye Voleybol Federasyonu Liglerden Sorumlu Asbaşkan Ahmet Göksu toplantının açılış konuşmasında şunları söyledi Hepimizin gurur ve övünç kaynağı Avrupa Şampiyonu Ampute Milli Futbol Takımımız\'ı kutluyorum. Önemli rakiplerini geçip, çok büyük bir başarıya imza attılar. Milli sporcularımızı, teknik kadromuzu, bu başarıda emeği ve katkısı olan herkesi kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. A Bayan Milli Takımımız da Rusya, Polonya, Ukrayna ve Azerbaycan gibi çok önemli rakiplerini saf dışı bırakarak Avrupa Şampiyonası\'nda üçüncü oldular. Kürsüde yer alarak bayrağımızı dalgalandıran ve ülkemize madalya ile dönen tüm ekibe çok teşekkür ederiz. Milli Takımımız\'ın gelecekte de yeni başarılara imza atacağına yürekten inanıyoruz. Bugün, 2017 Spor Toto Şampiyonlar Kupası karşılaşması öncesi, medya toplantısı için bir araya geldik. Vestel Venus Sultanlar Ligi\'nin iki önemli ve güçlü ekibi Fenerbahçe ve VakıfBank, yarın Spor Toto Şampiyonlar Kupası için karşı karşıya gelecekler. Heyecanlı ve çekişmeli bir maç seyredeceğimizi düşünüyorum. Bayanlar liginin de bir anlamda açılış maçı olacak bu karşılaşmayı izlemeye, Ankara\'daki voleybol severleri Başkent Voleybol Salonu\'na bekliyoruz. Karşılaşmanın biletlerinin satışı; Biletway internet sitesinde ve salonumuzun gişelerinde devam etmektedir. Salona gelemeyecek voleybol severler ise karşılaşmayı; saat 16.30\'dan itibaren TRT Spor\'dan izleyebilirler. Voleybolun daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayan TRT Spor\'a, huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ederim. Her iki takımımıza da, başarılar diliyorum.

Fenerbahçe Başantrenörü Jan De Brandt Fenerbahçe geçen sezon şampiyon olduğu için kupa maçını oynama hakkını elde etti. Her iki takımda da çok kaliteli oyuncular var. İnanıyorum yarın güzel bir voleybol oynanacak.

Fenerbahçe Takım Kaptanı Eda Erdem Dündar Yeni sezon Spor Toto Şampiyonlar Kupası\'yla resmi olarak başlıyor. Öncelikle hayırlı bir sezon olmasını diliyorum. Dilerim, sakatlıktan uzak, tüm takımların keyif aldığı bir sezon yaşarız. Her iki ekip de kupa maçıyla başlıyor. Yeni bir takımız, oyuncularımız ve teknik kadromuz yeni. Henüz birbirimize alışmaya çalışıyoruz. Yarın elimizden geleni yapıp, iyi bir voleybol oynamak istiyoruz. Vakıfbank\'a da başarılar diliyorum. Her iki takım için de hayırlı olsun.

VakıfBank Başantrenörü Giovanni Guidetti Burada olduğumuz için çok mutluyuz. Normalde böyle büyük maçlar öncesi iyi bir hazırlık dönemi ister ancak her iki takımın da böyle bir şansı olamadı bu nedenle ilginç bir maç olacağını düşünüyorum. Kazanmak ve kupayla sezona başlamak istiyoruz.

VakıfBank Takım Kaptanı Gözde Kırdar Bracceschi Öncelikle bütün takımlara hayırlı ve sakatlıksız bir sezon geçirmesini diliyorum. Her iki takımın da arzusu sezona iyi bir başlangıç yapabilmek. Uzun bir hazırlanma dönemimiz olamadı ancak biz bir hafta çok iyi antrenman yaptık, takımın morali de yerinde. Fenerbahçe\'ye başarılar diliyorum. Umarım güzel bir maç olur.