(Görüntülü Haber) 20 yıldır şiddet mağduru kadınlar için çalışıyor

Behçet DALMAZ- Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- KANUN Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Van Kadın Derneği\'nin kurucusu olan mali müşavir Zozan Özgökçe, aktivist olarak yine kadınlar için çalışmaya devam ediyor. 1 çocuk annesi Özgökçe (42), 20 yıldır kadınlar için mücadele ettiğini, bastonla gezeceği yıllara kadar da şiddet mağduru kadınlar için çalışmayı sürdüreceğini söyledi.



Doğu Akdeniz Üniversitesi Ekonomi Bölümü\'nü bitirdikten sonra Van\'a dönen Zozan Özgökçe, açtığı mali müşavirlik bürosuyla iş hayatını atılırken, bir taraftan da bölge kadınının sorunları ile ilgilenmeye, onların sıkıntılarına çözüm bulmaya çalıştı. Gittiği kırsal köylerindeki kadınlarla tanıştıkça onlarla daha çok ilgilenmeye karar veren Özgökçe, 2004 yılında Van Kadın Derneği\'ni açtı. Dernek faliyetleri çerçevesinde Van, Hakkari ve Muş\'taki birçok köy ve mezrayı ziyaret edip, kadınlarla yüz yüze görüşmeler yaptı. Hikayelerini dinleyip, sorunları ile ilgilendiği şiddet mağduru kadınlar için dernek faaliyetleri kapsamında ayrıca sığınma evi açtı. Özgökçe, İnsan Hakları ile ilgili düzenlenen bir toplantıdan sonra Van\'a kadın derneğini açmaya karar verdiğini belirterek şöyle konuştu:



\"Kadınlarla sık sık bir araya geliyordum. Sürekli kadınların sokakta, evde, işyerinde, aile içi ve aile dışında yaşadığı sorunlar vardı. Sadece kadın olduğumuz için bunu yaşadığımızı sorgulamaya başladık. Mesela bir erkekle, bir kadın boşandığı zaman toplum erkeği dışlamıyor, ama kadını dışlıyor. Bunu, kadınlar sadece kadın oldukları için yaşıyorlar. Evlilikte, işe girişte, cezaevinde, karakolda kadınlar farklı bir ezilme biçimi yaşıyorlar. Bu kapitalizm burada hepimizi eziyor. Ama biz kadın olarak dört kez daha fazla eziliyoruz. Aile içinde koca tarafından, sokakta tanımadığımız bir erkek tarafından, iş yerinde ise patron tarafından. Ben de okulda öğretmenlerle kadın gruplarıyla tanışıp bu konuda kafa yormaya çalıştım.Türkiye\'deki kadın örgütleriyle tanıştım. Onların yaptığı çalışmalara, eğitimlerine, toplantılarına katıldım.Özellikle Muş ve Hakkari\'de kadınların örgütlenmeleri ve bilinçlenmeleri için çalışmalar yaptım. Özellikle Van depreminden sonra köylere gittim. Burada kadınların yaşadıklarına tanık olmak ve aynı zamanda onlarla beraber çözüm üretmek için mesai harcadım. Ve kadınlara yönelik eğitim programlarını ben de yapmaya başladım.\"



KADIN DERNEĞİ KHK İLE KAPATILDI



Özgökçe, bu çalışmaları yaparken ve önemli masafeler kaydetmişken geçen yıl OHAL kapmasında çıkartılan KHK ile Van Kadın Derneği ve derneğe bağlı Kadın Sığınma Evi\'nin kapatıldığını söyledi. Özgökçe, bunun haksız ve hukusuz şekilde yapıldığını öne sürerek, \"Kapatıldıktan sonra başlattığımız hukuk mücadelemiz sürüyor. 20 yıl boyunca Van, Hakkari ve Muş\'ta kadın sorunlarıyla ilgili güzel çalışmalar yürüttük. Bu çalışmalarımızın yaklaşık 15 yılını da kurduğumuz kadın derneği adı altında yürüttük. En son geçen yıl 677 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnameyle, derneğimiz ve derneğimize bağlı olan tüm kurumlar kapatıldı. Biz bağımsız bir dernektik. Bunu Türkiye\'deki ve Van\'daki bütün kurumlar, basın, hatta devlet de biliyordu. Nasıl olduysa bizi de kapattılar. Bizim şu anda dava ve hukuki sürecimiz devam ediyor. Van Kadın Derneği bağımsız bir dernektir. Hiçbir örgüte bağlı değil. Tamamen kadınların verdiği kararla hareket eder, aynı zamanda kadınların istek ve talepleri doğrultusunda da çalışmalarını şekillendirir. Biz, bu konuda kendimizden eminiz. Araştırsınlar, derneğimize üye hiç bir kadının bir örgütle bağlantılı olmadığına kefiliz\" dedi.



\'MÜCADELEMİZ TAMAMEN KADIN ÜZERİNE\'



Dernek kapatıldıktan sonra çalışmalarını aktivist olarak sürdüren Özgökçe, kadınlar için çalışmaktan asla vazgeçmeyeceğini, bastonla gezeceği yıllara kadar da şiddet mağduru kadınlar için çalışmayı sürdüreceğini anlattı. Özgökçe, \"Kadına yönelik mücadelem devam edecek. 20 yıldır kadın çalışması yapıyorum, bundan sonra da aktivist olarak bu çalışmalar devam edecek. Bir taraftan da haksız yere kapatılan derneğimizin açılması için bir grup kadın arkadaşımızla hukuk mücadelemiz devam ediyor. Çalışmalarımız sırasında cinsel istismar ve şiddete uğrayan bir çok olayla karşılaştık ve bunların önüne geçtik. Kadınlarla dayanışma içinde olduk. Dava takip ediyoruz. Şiddet yaşayan kadınların varolan mekanizmaları kullanmaları için ön ayak olmaya çalışıyoruz. Mücadelemiz tamamen kadın üzerindedir. Beni çok etkileyen ve üzen bir olay oldu. Bu mücadele gücümü biraz zayıflattı ama sonra \'Şiddete karşı kamu kurumları daha iyi nasıl işleyebilir ?\' sorusunun cevabını aramamıza vesile oldu. Eşinden şiddet gören 6 çocuk annesi bir kadın, bizim aracılığımızla Van ve Türkiye\'deki çeşitli sığınma evlerinde kaldı. Kadın en son bizim haberimiz olmadan, eşine döndü ve bir süre sonra bu kadının öldürüldüğü haberini basından duyunca çok üzülmüştüm. Bu beni derinden etkilemişti\"diye konuştu.