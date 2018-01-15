(Görüntülü Haber) 20 kilometre kovalanan sürücü; alkollü, ehliyetsiz ve hırsızlık şüphelisi çıktı

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da polisin \'Dur\' ihtarına uymayarak kaçan şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı. Şüphelinin alkollü olduğu, ehliyetinin bulunmadığı ve hırsızlık suçundan da arandığı BELİRTİLDİ. Olay, saat 01.30 sıralarında Selçuklu İlçesi Yeni İstanbul Caddesi\'nde meydana geldi. Cadde denetim yapan trafik polisleri, 42 DDV 01 plakalı minibüsü durdurmak istedi. Ancak, araç sürücüsü durmadı. Yaklaşık 20 kilometre süren kovalamaca sonrası minibüs merkez Karatay İlçesi Orhangazi Mahallesi Cezayir Caddesi üzerinde durduruldu. Gözaltına alınan sürücü Adem D.\'nin 0.57 promil alkollü olduğu, ehliyetinin olmadığı ve Konya Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği tarafından hırsızlık suçundan arandığı belirtildi. Adem D.\'nin sorgusu sürüyor.