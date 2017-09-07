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(Görüntülü Haber) 2- Yozgat'ta yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 43 yaralı

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)- YOZGAT’ın Akdağmaden ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 43 kişi de yaralandı

07 Eylül 2017 12:56

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)- YOZGAT’ın Akdağmaden ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 43 kişi de yaralandı. Kaza, saat 22.50 sıralarında Akdağmadeni İlçesi Abdurrahmanlı Köyü yakınlarında meydana geldi. Ağrı\'dan İzmir\'e giden, Davut Kandemir yönetimindeki 23 HA 669 plakalı yolcu otobüsü, bilinmeyen nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrildi. Can pazarının yaşandığı kazada, 2’si çocuk 3 kişi öldü, 43 kişi de yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine çok sayıda ambulans ve itfaiye, AFAT, UMKE ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından araçtan çıkarılan yaralılar Akdağmadeni, Saraykent, Sorgun ve Yozgat\'taki hastanelere kaldırıldı. İş makinesi yardımıyla bulunduğu yerde kaldırılan otobüsün içi ve altı kontrol edilirken, kaza sırasında otobüste 46 yolcu ve 4 mürettebat bulunduğu belirtildi.

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