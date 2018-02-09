(Görüntülü Haber) 2 yerinden vurulan sürücü, kullandığı otomobille kaçmaya çalışırken minibüse çarptı

Sürücü yaşımını yitirdi Alaattin ONUR AKYAZI(Sakarya), (DHA) - SAKARYA\'nın Akyazı ilçesinde kurşun yağmuruna tutulan araçta 2 yerinden vurulan sürücü, kullandığı otomobille kaçmaya çalışırken minibüse çarptı. Kurşunların hedefi olan sürücü araçtan çıkarılıp hastaneye kaldırıldı. Vücuduna 2 kurşun isabet eden Yakup Beşel, kaldırıldığı Akyazı Devlet Hastanesi\'nde yaşamını yitirdi. Olay dün gece saat 23.00 sıralarında, Akyazı Cumhuriyet Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi\'nde meydana geldi. Yakup Beşel idaresindeki 54 H 0352 plakalı otomobil kurşun yağmuruna tutuldu. Vücuduna 2 kurşun isabet etmesi sonucu yaralanan sürücü durmayıp kaçmaya başladı. Yaralandığı için direksiyon hakimiyetini kaybeden Yakup Beşel\'in kullandığı araç park halindeki minibüse çarptı. Yakup Beşel\'i kurşunlayan kişiler ise kayıplara karıştı. Hasar gören aracın içinden çıkarılan Yakup Beşel 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde inceleme yapan polis saldırıyı düzenleyen kişileri yakalamak için çalışma başlattı. YAŞAMINI YİTİRDİ Sakarya\'nın Akyazı ilçesinde aracının kurşunlanması sonucu vücuduna 2 kurşun isabet eden Yakup Beşel, kaldırıldığı Akyazı Devlet Hastanesi\'nde yaşamını yitirdi.