(Görüntülü Haber) 2 yaşındaki Suriyeli çocuğun mucize kurtuluşu

Zeki GÜNAL - Erhan TEKTEN/İSTANBUL,(DHA) Olay Beyoğlu Fetihtepe Mahallesi\'nde önceki gün saat 18.00 meydana geldi. Babasının evine ziyarete gelen Zeynep Ahmet\'in 2 yaşındaki çocuğu Havin Ahmet gecekondunun dış kapısından yola çıktı. O sırada sağa dönüş yapan bir kamyonet küçük çocuğa farketmeyerek çarptı. Kamyonetin sol ön ve arka tekerlekleri çocuğun üzerinden geçti. Durumu fark ederek duran sürücü, yaralı çocuğu gecekondunun kapısına getirdi. Olayı gören komşulardan Ali Durmuş, çocuğu sürücünün elinden alarak koşa koşa yakındaki bir özel hastaneye götürdü. Bu sırada sürücü kamyonete binerek olay yerinden ayrıldı. Özel hastanede çocuğa ilk müdahale yapılırken, \"Daha büyük bir hastaneye götürün\" denildi. Durmuş çocuğu yine kucaklayarak Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürdü. Yoğun bakımda yer olmadığı için çocuk ambulansla Cerrahpaşa Tıp Fakültesi\'ne sevk edildi. Akciğeri zedelenen ve omzu kırılan çocuk hemen ameliyata alındı. Ameliyatın ardından yoğun bakıma alınan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis kamyonetin şoförünü arıyor. \"KUCAĞINDA TİTREYEREK GETİRMİŞ ÇOCUĞU\" Havin Ahmet\'in dedesi Hüseyin Haydar, \"Kaza yapan adam çocuğu kucağına almış eve getirmiş. \'Bu çocuk merdivenden mi düştü, araba mı çarptı bilmiyorum\' deyip çocuğu bırakmış gitmiş\" dedi. \"ADAMIN ELİNDEN BEBEĞİ ALDIM…\" Havin Ahmet\'i kucaklayıp hastaneye götüren komşu Ali Durmuş ise \"Araba çarptı burada. Adam kucağına aldı bebeği. Sonra evin yanına geldi. Titriyordu. \'Çocuğunuza araba çarptı\' dedi. Adamın elinden bebeği aldım. Hemen hastaneye götürdüm. Sonra Dedesi ve annesi hastaneye geldi. Orada çocuğu büyük hastaneye götürün dediler. Çocuğu kucağıma aldım. Yoldan geçen bir arabaya bindim. Adam aldı beni, hastanenin yakındaki ışıklarda indirdi. \'Buradan yürüyerek git\' dedi. Ben de bebeği kucağıma alıp Okmeydanı Hastanesi\'ne götürdüm. Sonra oradan da Cerrahpaşa\'ya sevk ettiler\" diye konuştu. ÇARPMA ANI GÜENLİK KAMERASINDA öte yandan Havin Ahmet\'e kamyonun çarpma anı bir dükkanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde yola fırlayan Havin\'e çarpan kamyonetin üzerinden geçtiği görülüyor.