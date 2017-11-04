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(Görüntülü Haber) 2 yaralı yerde yardım beklerken o aracının derdine düştü

Gülseli KENARLI/İSTANBUL,(DHA) D-100 karayolu Merter Mevkii'nde dün akşam meydana gelen kazada, iki kişinin bulunduğu bir motosiklet bir araca arkadan çarparak devrildi

04 Kasım 2017 17:01

Gülseli KENARLI/İSTANBUL,(DHA) D-100 karayolu Merter Mevkii\'nde dün akşam meydana gelen kazada, iki kişinin bulunduğu bir motosiklet bir araca arkadan çarparak devrildi. Motosikletteki 2 kişi yaralanırken eski model aracın arkasında ufak çapta hasar meydana geldi. Çevredekiler yerde yaralı yatan Türkmenistan uyruklu 2 kişiye yardım etmek için seferber oldu. Ancak otomobiline çarpılan iki sürücü hariç. Aracına çarpılan sürücü yaralıları izlerken dakikalarca söylediği sözleri duyanlar şok oldu. Öfkeli sürücü, \"Öldüreceğim onları\" dedi. Sürücü sözlerine, \"Öldüreceğim onları şimdi. Ben aracıma kendi çocuğumdan daha iyi bakıyorum. Kusura bakma ama kendi geldi vurdu. Ölsün. Sopayı alıp ben öldüreceğim şimdi. 10 bin lira masraf yaptım ben buna. Eşimin kolumdan bilezik söktüm. Bu arabayı yarın satacaktım\" diyerek küfürler savurdu. Bir kamyon sürücüsü ise kamyoncuların derdini anlatma derdine düştü. Öfkeli sürücüyü duyarlı vatandaşlar da bu şekilde konuşmaması için uyardı ancak o kimseyi dinlemedi. Kask takmadığı görülen yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken sürücü hala duyanları şok eden sözlerine devam ediyordu. Kaza sonrası yaşananlar bir başka motosikletli tarafından görüntülendi.

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