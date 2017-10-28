(Görüntülü Haber) 2- Türkiye’nin en büyük Atatürk Anıtı'na ziyaretçi akını

Adem GÜNGÖR/ARVTİN, (DHA)- ARTVİN’de 22 metre yüksekliği ile Türkiye’nin en büyük Atatürk Anıtı\'nın yer aldığı Atatepe tamamlanan çevre düzenlemelerinin ardından Ekim ayı başında ziyarete açıldı. Atatepe kısa sürede binlerce kişi tarafından ziyaret edildi.







Kahvecioğlu Vakfı Başkanı Sıtkı Kahvecioğlu\'nun yaptırdığı 22 metre yüksekliğindeki ve 50 ton ağırlığındaki Türkiye\'nin en büyük Atatürk Anıtı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı\'nın da yaklaşmasıyla adeta ziyaretçi akınına uğradı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün, Büyük Taarruz Zaferi öncesinde Afyon Kocatepe\'deki duruşunun işlendiği, 40 ton çelik ve 10 ton bakır kullanılarak yapılan heykelin bulunduğu alan şehrin her yerinden görüne bilme özelliğine de sahip.







BAYRAMDA İLGİ ODAĞI







Artvinliler\'in yanı sıra dışarıdan gelen birçok yerli ve yabancı turistlerin de ziyaret ettiği Atatürk heykeli bu yıl 94’üncüsünü kutlanacak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle de ziyaretçilerinin ilgisini görüyor. Ziyaretçiler ellerinde Türk bayraklarıyla ziyaret ettikleri Atatürk heykelinde de sıkça fotoğraf çekinilerek sosyal medyadan paylaşımda bulunuyor.







GENÇLER TEŞEKKÜR ETTİ







Atatürk Anıtı\'nı ziyaret eden Artvinli bir grup genç de anıtın yapılmasına emeği olan 83 yaşındaki işadamı Sıtkı Kahvecioğlu\'nu anıtın yer aldığı alana davet ederek kendisine teşekkür etti. Grup adına konuşan Anıl Öztürk, \"Türkiye’nin en büyük heykelini bize hediye eden, bize miras bırakan çok değerli büyüğümüz Sıtkı Kahvecioğlu’na Artvin halkı ve genç arkadaşlarımız huzurunda teşekkür ediyoruz\" dedi.







DUYGUSAL ANLAR







Duygusal anların yaşandığı davete katılarak Atatürk Anıtı\'nda gelen Kahcecioğlu ise, \"Gençler beni buraya davet ederek onurlandırdı. Gurur, şeref duydum. Çok mutlu oldum. Bir şeye o kadar para sarf edersin neticesi hüsran olur, beğenilmez. Ben şahsen bu gün bu heykeli beğeniyorum bugüne kadar aleyhinde bir şey duymadım\" diye konuştu.







Kahvecioğlu gözleri dolarak gençlerden büyük zorluklarla kurulan Cumhuriyeti\'n önemini iyi anlamalarını ve sahip çıkmalarını, yönelebilecek tehlikelere karşı uyanık olmalarını istedi.