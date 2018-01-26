(Görüntülü Haber) 2- Trabzon'da tarihi kule projesi tartışması

Fatih TURAN-Selçuk BAŞAR/TRABZON, (DHA)- TRABZON\'da, Rus işgali sırasında mühimmat deposu olarak kullanıldığı için halk arasında \'Cephanelik\' diye bilinen tarihi kulenin imara açılan çevresinde, yeşil çatı sistemiyle yapılacak proje tartışmalara neden oldu. Projenin ve açılacak restoran ve kafenin sahibi Ahmet Sarı, tarihi yaşatmak amacıyla yürüttükleri projeyi savunarak, \"Bu proje kentte bir model olacak. Bu tarihi mekânlar çeşitlenmediği müddetçe, ayakta kalma şansı yok\" dedi.



Boztepe Mahallesi\'nde 2000\'li yıllarda başlatılan restorasyonun ardından turizme kazandırılan, kentin önemli tarihi mekânlarından biri olan Cephanelik\'in yanında bulunan alanın imara açılması ve burada restoran ile kafenin yer alacağı tesis için inşaatın başlaması tepkilere neden oldu. Özellikle sosyal medyada tepkilerin hedefi olan inşaatı fotoğraflayan birçok kişi, paylaşımda bulunarak tarihi yapının dokusunun bozulacağını öne sürdü. Tartışma yaratan proje hakkında, iş adamı Ahmet Sarı basın toplantısı düzenledi, ortaya atılan iddialara cevap verdi.



\'YAŞANMIŞLIK BİLİNMEDEN TARİH OLMAZ\'



Projenin ve açılacak restoran ile kafenin sahibi Ahmet Sarı, projeyi görmeden bazı kişilerin hakarete varan eleştirileri ve tepkilerini hak etmediklerini, amaçlarının tarihi korumak ve yaşatmak olduğunu belirtti. Sarı, şöyle konuştu:



\"Klavye kahramanları eminim internette en ufak araştırma yapmadılar. Buranın nasıl coğrafi yapısı var, burada kimler yaşadı, bu süreçte buranın etkileri nedir, burada yaşayan insanlara ve mahalleye, şehre katkısı nedir; büyük ihtimalle bunların hiçbirinden bihaberdirler. Yaşanmışlık bilinmeden tarih olmaz. 21\'inci yüzyılda yaşıyoruz. Uzayda bitki yetiştirilmenin hesabı yapılıyor. 600 metrekare alan çimlenir mi, onun hesabını yapıyoruz. İnsanlara hakaret ediyoruz. Biz haksızlık yapıp burayı sıradan bir yer yapamazdık. Bu sosyal alanda mutlaka etkinlikler olacak, programlar olacak. Onun için çok amaçlı salon ve altında buranın daha bir dokusunu hissettirmek için restoranı buradan çıkardık. Bütün konuşulan, kargaşa çıkarılan bu. \'Rant\' diye bahsedilen bu. Projeyle bu alanda o eski fotoğraflarda yer alan karakol binası da yapılacak. Bu proje Trabzon\'a model oluşturacak. Proje tamamlandığında beni, ortaklarımı ve dostlarımı hayırla yâd edeceksiniz.\"



\'ÖN YARGILARI BİR KENARA BIRAKALIM\'



Tarih yaşatılması için insanların bu alanlara gelmesi gerektiğini anlatan Ahmet Sarı şunları söyledi:



\"Bu tarihi mekânlar yaşatılmadığı, var olmadığı, çeşitlenmediği müddetçe ayakta kalma şansı yok. Durabilseydi 90 yıl önce bunu başarırdı. Tarihi yapının yaşayabilmesi için insanın gelmesi lazım. Bu yazanların hepsinin buraya gelmesi lazım. O yazanların hiçbiri bu tarihe destek vermek için ne bu taşa dokunmuştur ne de başka bir şey yapmıştır. Burada yaptıkları tek şey şu: Burayı en çirkin nereden fotoğraflarım diye bunun uygulamasını yapmak. Lütfen ön yargılarımızı bir kenara bırakalım. Nefsimizle değil mantık ve bilimle yola çıkalım. Bilim tarihtir. Tarih burada bunu söylüyor. Onları incelerseniz ön yargılardan kurtulursunuz. Evet, eleştiri olacaktır. Küfürden uzak, daha samimi bir hale dönüştürülebilir.\"



\'YAPI YEŞİLLE KAPLANACAK\'



İnşaat aşamasındaki projeyle ilgili bilgiler veren Sarı, beton yapının yeşille kaplanacağı bir sistemi uygulayacaklarını kaydederek şöyle dedi:



\"Ben 27 Nisan’da burayı neticelendirmeyi planlıyorum. Buranın kurucu ortak arkadaşlarımızdan birinin çocuğunun düğününü yapacağız. Tamamen doğal çim olacak, suni olmayacak. Bu alan 3 metreye kadar ağaç bitecek bir sistemle yapılıyor. İhtiyaçlar neden doğar? Zaruretten doğar. Ben inancım şu: Ben şehre çok özel şey yapıyorum. Takdir görmeyi bekliyorum. Kimin ne yazdığı beni ilgilendirmiyor. Benim için netice 3 ay sonra bunun ne olacağı. Yapı tamamlandığında son derece estetik olacak. Bu çalışmalar da kentte yaygınlaştırılması adına örnek olacaktır.\"



11 milyon liraya mal olacak ve yeşil çatı sisteminin uygulanacağı yapı, 4 aylık bir çalışmayla tamamlanarak hizmete açılacak.



TRABZON CEPHANELİK YAPISI



Trabzon\'da, 14\'üncü yüzyılda yapıldığı değerlendirilen ve bir dönem cephanelik olarak kullanılan tarihi kule, restore edilerek turizm işletmesi haline dönüştürülmüştü. Fatih Kulesi veya İrene Kulesi olarak da bilinen, Rus işgali sırasında mühimmat deposu olarak kullanıldığı için halk arasında \'Cephanelik\' olarak adlandırılan tarihi kulenin restorasyonuna, bir grup iş adamı tarafından Turizm Bakanlığı\'ndan alınan izinle 2000\'li yılların başında başlanmıştı. Tarihi kulenin restorasyonu tamamlanarak 2010\'da turizm işletmesi haline dönüştürülmüştü. Yaklaşık 25 ve 40 metre çaplarında iç içe geçmiş iki daireden oluşan kulenin iç bölümü dört, dış bölümü ise üç katlı olarak inşa edilmiş. Batı kısmında karakol binası da bulunan yapının, 1916-1918 Rus işgali sırasında mühimmat deposu olarak da kullanıldığı belirtildi.