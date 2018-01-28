T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) 2- Terör hedefleri karadan ve havadan bombalanıyor

Kilis'in karşısındaki terör örgütü mevzileri Kilis'te konuşlu topçu bataryaları tarafından fırtına obüsleriyle karadan, jetler tarafından da havadan hedef altına alındı

28 Ocak 2018 16:05

Kilis\'in karşısındaki terör örgütü mevzileri Kilis\'te konuşlu topçu bataryaları tarafından fırtına obüsleriyle karadan, jetler tarafından da havadan hedef altına alındı. Harekatın başladığı günden bu yana roketlerin atıldığı bölgeler ile teröristlerin gizlendiği mevziler, belirlendikten sonra hedef alındı. Havadan ve karadan bombalanan bölgelerden yükselen dumanlar Kilis\'ten de görüldü.




 

KİLİS\'TE MEHTER MARŞI ÇALINDI


 



 


 

Suriye\'nin terör örgütü mevzilerinden ateşlenen roketlerin hedefi haline gelen Kilis\'te knt merkezindeki iş yerleri ile belediye hoparlörlerinden Mehter Marşı çalındı. Tüm kentten duyulan Mehter Marşıyla Kilisliler moral bulurken, 11 yaşındaki Sait Kılınç da omzuna Türk bayrağı takıp harekata destek verdi. Bu Kilisliler, Zeytin Dalı Harekatına destek amacıyla ev ve arabalarına da Türk bayrağı astı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KilisHarekatınHavadanMEHTER MARŞIMehter MarşıTümMehter Marşıyla KilislilerSait KılınçTürkBu Kilisliler Zeytin Dalı Harekatına

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İmamoğlu kayak tatili için "Benim tarzım bu, toplum da buna...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24