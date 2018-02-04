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(Görüntülü Haber) 2- Pazara gitmek için çıktı, 2 gündür haber alınamıyor

  Murat KÜÇÜK/YENİÇAĞA (Bolu), (DHA)- BOLU'nun Yeniçağa ilçesine bağlı Eskiçağa köyünde 2 gün önce pazara gitmek için evden çıkan, bir daha da haber alınamayan İsmail Hırçın'ı (68) bulmak için çalışmalar sürüyor

04 Şubat 2018 01:12

 

Murat KÜÇÜK/YENİÇAĞA (Bolu), (DHA)- BOLU\'nun Yeniçağa ilçesine bağlı Eskiçağa köyünde 2 gün önce pazara gitmek için evden çıkan, bir daha da haber alınamayan İsmail Hırçın\'ı (68) bulmak için çalışmalar sürüyor.

Zonguldak\'ın Ereğli ilçesinden Bolu\'nun Yeniçağa ilçesi Eskiçağa köyüne kızının yanına ziyarete gelen İsmail Hırçın, Perşembe sabahı ilçe merkezindeki pazara gitmek için evden çıktı, bir daha da haber alınamadı. Yakınlarının ihbarı üzerine jandarma, dün İsmail Hırçın\'ı bulmak için çalışma başlattı. AFAD ekipleri, köylüler ve Hırçın\'ın yakınları da çalışmalara destek verdi. Köy çevresindeki ormanlık alanda drone ile havadan tarama da yapıldı.

Arama çalışmalarına katılan Hırçın\'ın oğlu Saffet Hırçın, haberi alır almaz Zonguldak’ın Ereğli ilçesinden geldiğini ifade ederek, \"Biz de köylülerle yaya olarak arıyoruz. AFAD, jandarma, köylüler, eş dost, akrabalarımız arama çalışması yapıyor. Hastalığı falan yok. Sadece açık kalp ameliyatı olmuştu. Bizim korkumuz bir yerde sıkışıp kaldığı yönünde. Orman merakı vardı. Ormanları sever, gezerdi\" dedi.
 

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