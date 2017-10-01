(Görüntülü Haber) 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü 4 yaralı

Mustafa AKÇAY/HİSARCIK (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA\'nın Hisarcık İlçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.



Kaza Hisarcık İlçesi\'ne bağlı Hamamköy yakınlarında meydana geldi. Abdullah D. yönetimindeki BX 5543 Alman plakalı otomobil, karşı yönden gelen Abbas D.\'nin kullandığı 26 FM 971 plakalı otomobille hatalı solama nedeniyle kafa kafaya çarpıştı. Kazada 26 FM 791 plakalı otomobilde sıkışan ve itfaiye ekiplerince araçtan çıkartılan 70 yaşındaki Güldane Deniz ambulansla hastaneye götürülürken yolda öldü. Yaralanan araç sürücüleri Abdullah D., Abbas D. ile araçlarda bulunan Fuat A. ve Emine A. kaldırıldıkları Hisarcık Devlet Hastanesi\'nde tedaviye alındı, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.