(Görüntülü Haber) 2 kişinin öldüğü lüks restoran baskınına 6 tutuklama

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA)- ADANA\'da lüks restoranda 2 kişinin öldürüldüğü, 3 kişinin de ağır yaralandığı silahlı çatışmaya karıştıkları belirlenen 6 kişi tutuklandı. Kent merkezindeki Ziyapaşa Bulvarı üzerinde bulunan restoranda geçen pazartesi gece meydana gelen olayda, iş yerinin eski ve yeni sahibi arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıktığı öne sürülen silahlı çatışmada, Orhan Koğa ve Murat Sultan ölürken, 3 kişi de ağır yaralandı. Olay sonrası başlatılan soruşturma kapsamında yaralılardan Serkan K., tedavisinin ardından gözaltına alınırken, çatışmaya karıştıkları saptanan Abdülmümin A., Seyit Y., Çağlar G., Ömer D., Gökhan A., Erdinç S. ve Ali E. de yakalandı. Adli Tıp Birimi\'nde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6\'sı tutuklanırken, Abdül Mümin A. ve Ömer D. adli kontrol şartıyla salıverildi. Cinayet şüphelilerinden Kemal D. her yerde aranırken olayda yaralanan Erkan Ç. ve Ömer K.\'nın hastanedeki tedavisi sürüyor.