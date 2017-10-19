(Görüntülü Haber) 2. kattan düşen 3 yaşındaki Egemen kurtarılamadı

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA)- TOKAT\'ın Erbaa İlçesi\'nde 3 katlı binanın 2\'nci katındaki evlerinin penceresinden düşerek ağır yaralanan 3 yaşındaki Egemen Yılmaz, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Olay, 5 gün önce Gaziosmanpaşa Mahallesi, İbrişim Sokak\'ta bulunan 3 katlı binada meydana geldi. Züleyha ve İkram Yılmaz çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Egemen Yılmaz, binanın 2’nci katında, kendilerine ait evin açık olan penceresine çıktı. Minik Egemen, dengesini yitirince ara bölmesi olmayan korkulukların arasından beton zemine düştü. Ağır yaralanan Egemen, çevredekilerin yardımıyla Erbaa Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından çocuk, ambulansla Tokat Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi. 4 gün yoğun bakımda kalan Egemen Yılmaz, kurtarılamadı. Egemen Yılmaz\'ın cenazesi evinin önüne getirilerek helallik alındı. Ardından minik Egemen ilçeye bağlı Bağpınar Köyü\'nde gözyaşları arasında toprağa verildi. İnşaatı yeni tamamlanan binada pencerenin korkulukları diğer katlarda normal olmasına karşın, Egemen\'in düştüğü bölümün çalışmasının henüz tamamlanmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.