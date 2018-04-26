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(Görüntülü Haber) 2 ilde 7 kuyumcu dükkanından altın çalan hırsız yakalandı

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde, kuyumcu dükkanından altın kolye çalan hırsız, polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı

26 Nisan 2018 16:23

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde, kuyumcu dükkanından altın kolye çalan hırsız, polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Hırsızın, bugüne kadar Şanlıurfa\'da ve Mardin\'de 7 dükkandan 55 bin liralık altın çaldığı ortaya çıktı. Tahsin Kaplan Caddesi\'nde bulunan Halit Talentemur’a ait kuyumcu dükkanına müşteri gibi giren Emrah Ş., tezgahta bulunan 7 bin lira değerindeki kolyeyi almak istediğini söyledi. Emrah Ş., incelediği kolyeyi kuyumcunun sırtını dönmesiyle cebine koyup, koşarak, iş yerinden kaçtı. Kuyumcunun ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından yaptığı araştırmada hırsızlığı gerçekleştiren kişinin, Emrah Ş. olduğunu belirledi. Kimliğinin saptanmasının ardından yakalanıp, gözaltına alınan Emrah Ş.\'nin, daha önce de Şanlıurfa\'da ve Mardin\'de 7 kuyumcu dükkanından 55 bin liralık altın çaldığı tespit edildi. Emniyette sorgusu tamamlanan Emrah Ş., sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

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