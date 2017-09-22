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(Görüntülü Haber) 2- Habur’daki tatbikat 5’inci gününde sürüyor

Ferit ASLAN- Mehmet Selim YALÇIN/ SİLOPİ (Şırnak),(DHA)- ŞIRNAK'ın Silopi İlçesi yakınlarında zırhlı birliklerin katıldığı tatbikat, 5'inci gününde de sürüyor

22 Eylül 2017 14:35

Ferit ASLAN- Mehmet Selim YALÇIN/ SİLOPİ (Şırnak),(DHA)- ŞIRNAK\'ın Silopi İlçesi yakınlarında zırhlı birliklerin katıldığı tatbikat, 5\'inci gününde de sürüyor. Tanklar manevra yaparken, tatbikat alanı çevresinde ise askeri hareketlilik de artarak devam ediyor.



Silopi’ye 15 kilometre mesafedeki Habur Sınır Kapısı civarında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan tatbikat bugün de devam etti. Tatbikat alanında iş makineleri kazı işlemlerini sürdürdüğü görülürken, tanklar da manevra hareketi yaptı. Tatbikat alanının çevresinde ise sıkı güvenlik önlemi alan özel eğitimli askerler sık sık devriye geziyor.

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