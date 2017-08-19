(Görüntülü Haber) 2 günlük simit gelirini SMA hastası Tunahan için bağışlayacak

Ergün AYAZ-Çağla DAŞCI/DERİNCE(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Derince İlçesi\'nde, simitçilik yapan 41 yaşındaki Erkan Ayhan, 3,5 yaşındaki SMA hastası Tunahan Şenyurt\'un tedavisi için 2 milyon lira gerektiğini, annesinin yardım isteğini televizyonda izleyince 2 günlük gelirini kampanyaya bağışlama kararı aldı. Giydiği \'Haydi Türkiye el ele minik Tunahan yürüsün\' yazılı tişörtü ile sokak sokak gezerek simit satan Erkan Ayhan\'dan vatandaşlar simit alarak destek oldu. İstanbul Küçükçekmece\'de yaşayan Tuğba ve İbrahim Şenyut çiftinin 3,5 yaşındaki SMA hastası oğulları Tunahan\'ın tedavisi için \"Tunahan Yürüsün\" adlı kampanya başlatıldı. Tunahan\'ın tedavisi için 2 milyon TL gerekirken, simitçi Erkan Ayhan kampanyaya destek olmak istedi. Erkan Ayhan, \'Haydi Türkiye el ele minik Tunahan yürüsün\' yazılı tişört giyerek Derince\'nin sokaklarında simit satmaya başladı. Erkan Ayhan 2 gün boyunca simit satarak elde edeceği geliri Tunahan\'ın tedavisi için gerekli paranın toplanılması amacıyla açılan banka hesabına yatıracak. Daha önce Gazze ve 15 Temmuz şehitlerinin ailelerine yardımcı olabilmek için simit satarak birer günlük gelirini açılan yardım hesaplarına yatıran Erkan Ayhan, \"Evde televizyon seyrederken Tunahan\'ın annesinin feryatlarını duydum. Ben de iki gün boyunca simit satıp elde edeceğim geliri Tunahan\'ın tedavisi için banka hesabına yatırmak istedim. Benim yardımımla olacak bir iş değil. 2 milyon liralık bir para benim simit satmamla toplanmaz. Ancak, Allah rızası için Tunahan\'a sahip çıkalım. Tunahan\'ı yürütelim. Annesi ve onun gibi çocuklar ağlamasın\" dedi. Arif Arkan simit satın alarak destek olurken, \"Simit alarak ufak da bir destek olmak istedik. Tedavi için 2 milyon lira gerekli. Biz de Tunahan\'ın yürümesi için destek olmaya çalışacağız ama burada asıl iş işadamlarına düşüyor. Duyarlı vatandaşlarımızın ellerini taşın altına koymasını istiyorum. Onların da evladı olabilir. Önemli olan bir can kurtarmak biz de yardımcı olabiliyorsak ne mutlu bize\" diye konuştu. Tunahan\'ın yürümesi için herkesin destek olacağına inandığını söyleyen Vedat Kara, \"Simit alarak ufak da olsa bir katkı sağlamak istedim. Burada büyüklerin yapacağı yardım çok önemli. Devletin yetişemediği yerde vatandaşlarımızın desteği gerekiyor. İnşallah herkes destek olarak yardımcı olur. Tunahan yavrumuzun yürümesi için vatandaşlarımızın destek olacağına inanıyorum\" dedi.